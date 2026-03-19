Martin Erlić zabio gol, ali je njegova momčad ispala nakon jedanaesteraca

Nogometaši Nottingham Foresta izborili su plasman u četvrtfinale Europske lige nakon što su boljim izvođenjem jedanaesteraca izbacili danski Midtjylland u čijim redovima je igrao hrvatski nogometaš Martin Erlić.

Nakon što je danski sastav u prvom susretu pobijedio na City Groundu sa 1-0, Englezi su uzvratili na MCH Areni u Herningu slavivši sa 2-1 pa je susret otišao u produžetke.

Kako u dodatnih pola sata nije bilo promjene rezultata, dvoboj je razriješen udarcima s bijele točke. U prve tri serije Englezi su bili uspješni, dok su na drugoj strani domaćini dva puta gađali okvir gola, a jednom pucali preko vratiju.

Forest je poveo u 40. minuti golom Nicolasa Domingueza, a na 2-0 je povećao Ryan Yates u 52. minuti sjajnim udarcem s više od 20 metara.

Danski sastav se vratio u život u 69. minuti golom hrvatskog reprezentativca Martina Erlića. Mads Bech Sorensen je ubacio s lijeve strane, Cho Gue-Sung je pucao glavom no pogodio je suparničkog igrača od kojeg se loptaa odbila do Erlića koji je sjajnim udarem svladao Stefana Ortegu.

U sudačkoj nadoknadi Lorenzo Lucca je zabio za Nottingham, ali je gol poništen zbog zaleđa pa je susret ušao u produžetke. Gosti su zabili pogodak i u 118. minuti, ali je strijelac Yates zamalo bio u zaleđu.

Na koncu je odluka pala izvođenjem jedanaesteraca. Kod Foresta su u prve tri serije zabijali Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangare, te Neco Williams, dok su kod domaćina Cho i Doguhan Sismir pogodili vratnice, a Edward Chilifya je pucao preko gola.

Forest će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz susreta Porta i Stuttgarta.

U ranije igranim susretima prolaz u četvrtfinale izborili su Freiburg i Celta Vigo koji će u idućoj rundi igrati međusobno.

Freiburg je na Europa-Park Stadionu pobijedio Genk sa 5-1 nadoknadivši poraz 0-1 iz prve utakmice. Podsjetimo, belgijski sastav je u play-offu izbacio zagrebački Dinamo, no njemački bundesligaš se pokazao kao previsoka prepreka.

Domaćin je poveo u 19. minuti golom Matthiasa Gintera, a samo šest minuta kasnije hrvatski napadač Igor Matanović je povisio na 2-0. Yuito Suzuki je pucao s ruba kaznenog prostora, gostujuća obrana je blokirala njegov udarac, no lopta se odbila do Gintera koji je glavom spustio do Matanovića kojem nije bilo teško s dva metra gurnuti loptu u prazan gol.

Genk je smanjio u Matte Smets u 39. minuti, no Freiburg je u u 53. minuti zabio i treći pogodak. Matanović je visokom presingom "pritisnuo" Smetsa koji je umjesto svom vrataru dodao do Vincenza Grifa koji je lagano poentirao za 3-1. Japanac Suzuki je četiri minute kasnije pogodio za 4-1, da bi u 79. minuti Maximilain Eggestein postavio konačnih 5-1. Matanović je za njemački sastav igrao do 71. minute.

Freiburg će u četvrtfinalu igrati protiv Celte koja je bila uspješnija od Lyona. Nakon što je njihov prvi susret završio 1-1, Španjolci su u Francuskoj slavili sa 2-0 i prošli dalje.

Jedan od ključnih trenutaka utakmice dogodio se u 19. minuti kada je Moussa Niakhte zaradio crveni karton zbog oštrog prekršaja nad Javijem Ruedom. Celta je igrača više pretvorila u gol u 61. minuti, a strijelac je upravo bio Rueda.

Pobjedu gostiju potvrdio je Ferran Jutga u drugoj minuti sudačke nadoknade. Tri minute kasnije Lyon je ostao i bez Nicolasa Tagliafica koji je isključen zbog drugog žutog kartona.

Večeras se još sastaju Porto - Stuttgart (2-1), Roma - Bologna (1-1), Aston Villa - Lille (1-0), te Real Betis - Panathinaikos (0-1).

U srijedu su četvrtfinale izborili nogometaši Brage nakon što su u uzvratnom susretu osmine finala pobijedili Ferencvaros sa 4-0, nadoknadivši tako 0-2 poraz iz Budimpešte.

Portugalci su već u prvom poluvremenu nadoknadili zaostatak, a potom u nastavku potvrdili prolaz. Braga je povela u 11. minuti golom Ricarda Horte, četiri minute kasnije Florian Grillitsch je zabio za 2-0, da bi Gabri Martinez u 34. povećao na 3-0. Horta je u 53. postavi konačnih 4-0.

Za goste je od 59. minute zaigrao hrvatski napadač Franko Kovačević.