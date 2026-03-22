ZAGREBAČKI PORFIRIJE

Sunovrat omiljenog svećenika sa zagrebačke špice: Mislilo se da živi kako propovijeda, a ispao čovjek od povjerenja Aleksandra Vučića

Hrvoje Zovko
22.03.2026.
u 13:18

Opisivali su ga kao velikog čovjeka koji doista živi onako kako propovijeda, europskog intelektualca i zagovornika dijaloga, no nekadašnji zagrebačko-ljubljanski mitropolit, a danas patrijarh SPC-a zapravo je čovjek od povjerenja Aleksandra Vučića

Bio je, moglo bi se reći, omiljeno lice zagrebačke lijevo-liberalne scene u kojem su, osim političara, bili i neki novinari te sveučilišni profesori kao i mnogi drugi, a građani su se znali fotografirati s njim na zagrebačkoj špici. Veliki čovjek koji doista živi onako kako propovijeda, europski intelektualac s osjećajem za umjetnost i zagovornik dijaloga. Godinama su ga tako opisivali, a on nije ostao dužan ni njima ni sredini u kojoj je živio. Naravno, riječ je o aktualnom patrijarhu Srpske pravoslavne crkve, Porfiriju Periću, koji je od 2014. do izbora za čelnog čovjeka SPC-a bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski. Prije osam godina u Zagrebu je predstavio knjigu "Zagreb i ja se volimo javno", a u veljači 2021. izabran je za 46. patrijarha SPC-a. Izbor patrijarha nije samo "vjersko" ili "crkveno-administrativno" pitanje, nego i važno političko pitanje, a vrlo će se brzo pokazati kako je nekadašnji zagrebačko-ljubljanski mitropolit i miljenik, kasnije patrijarh, zapravo osoba od povjerenja Aleksandra Vučića.

Vukašin Milićević Marko Vučetić Slobodan Milošević Vojislav Šešelj Aleksandar Vučić Porfirije Perić

AO
AP_ozempicoid
13:26 22.03.2026.

Marko ga je prvi pročitao a vi ste pokopali Marka. Osuđen je pravomoćno od hrvatskog krivosuđa iako je bio 100% u pravu. A HND, hrvatski novinarski drek, sve to je pozdravljao pod tvojim vodstvom.

PL
PlenkišaMaduro
13:27 22.03.2026.

Da je dotični velikosrpski mutikaša koga je trebalo proglasiti personom non grata u RH bilo je jasno svakom nornalnom i dobronamjernom čovjeku. Narano naši farizeji i licemjeri u vlasti zatvaralli su oči i uši da bi imali dovoljno ruku u Saboru.

BS
Berekin ST
13:49 22.03.2026.

Klasicev prijatelj.

