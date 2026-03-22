Sunovrat omiljenog svećenika sa zagrebačke špice: Mislilo se da živi kako propovijeda, a ispao čovjek od povjerenja Aleksandra Vučića

Bio je, moglo bi se reći, omiljeno lice zagrebačke lijevo-liberalne scene u kojem su, osim političara, bili i neki novinari te sveučilišni profesori kao i mnogi drugi, a građani su se znali fotografirati s njim na zagrebačkoj špici. Veliki čovjek koji doista živi onako kako propovijeda, europski intelektualac s osjećajem za umjetnost i zagovornik dijaloga. Godinama su ga tako opisivali, a on nije ostao dužan ni njima ni sredini u kojoj je živio. Naravno, riječ je o aktualnom patrijarhu Srpske pravoslavne crkve, Porfiriju Periću, koji je od 2014. do izbora za čelnog čovjeka SPC-a bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski. Prije osam godina u Zagrebu je predstavio knjigu "Zagreb i ja se volimo javno", a u veljači 2021. izabran je za 46. patrijarha SPC-a. Izbor patrijarha nije samo "vjersko" ili "crkveno-administrativno" pitanje, nego i važno političko pitanje, a vrlo će se brzo pokazati kako je nekadašnji zagrebačko-ljubljanski mitropolit i miljenik, kasnije patrijarh, zapravo osoba od povjerenja Aleksandra Vučića.