Bio je, moglo bi se reći, omiljeno lice zagrebačke lijevo-liberalne scene u kojem su, osim političara, bili i neki novinari te sveučilišni profesori kao i mnogi drugi, a građani su se znali fotografirati s njim na zagrebačkoj špici. Veliki čovjek koji doista živi onako kako propovijeda, europski intelektualac s osjećajem za umjetnost i zagovornik dijaloga. Godinama su ga tako opisivali, a on nije ostao dužan ni njima ni sredini u kojoj je živio. Naravno, riječ je o aktualnom patrijarhu Srpske pravoslavne crkve, Porfiriju Periću, koji je od 2014. do izbora za čelnog čovjeka SPC-a bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski. Prije osam godina u Zagrebu je predstavio knjigu "Zagreb i ja se volimo javno", a u veljači 2021. izabran je za 46. patrijarha SPC-a. Izbor patrijarha nije samo "vjersko" ili "crkveno-administrativno" pitanje, nego i važno političko pitanje, a vrlo će se brzo pokazati kako je nekadašnji zagrebačko-ljubljanski mitropolit i miljenik, kasnije patrijarh, zapravo osoba od povjerenja Aleksandra Vučića.
Sunovrat omiljenog svećenika sa zagrebačke špice: Mislilo se da živi kako propovijeda, a ispao čovjek od povjerenja Aleksandra Vučića
Da je dotični velikosrpski mutikaša koga je trebalo proglasiti personom non grata u RH bilo je jasno svakom nornalnom i dobronamjernom čovjeku. Narano naši farizeji i licemjeri u vlasti zatvaralli su oči i uši da bi imali dovoljno ruku u Saboru.
Klasicev prijatelj.
Marko ga je prvi pročitao a vi ste pokopali Marka. Osuđen je pravomoćno od hrvatskog krivosuđa iako je bio 100% u pravu. A HND, hrvatski novinarski drek, sve to je pozdravljao pod tvojim vodstvom.