Delija: Svoj prvi milijun uložit ću u sebe, da budem još bolji borac

S energijom kakvog turbo stroja, Ante Delija osvojio je naslov teškaškog prvaka PFL organizacije. Učinio je to u New Yorku, u gradu koji nikad ne spava pa se tako, nakon najznačajnije pobjede u karijeri, nije naspavao niti on. Ekspresnu pobjedu nokautom nad Brazilcem Matheusom Scheffelom najprije je slavio s newyorškim Hrvatima a potom se slavlje nastavilo u nekom od newyorških barova.

- Slikao sam se valjda sa stotinu ljudi, bilo je jako puno Hrvata na toj lokaciji na kojoj smo slavili - bila je prva reakcija 32-godišnjeg hrvatskog MMA borca.

Nakon što ga je sudac prekinuo u masakriranju klonulog Brazilca, za kojeg nije bio samo Hodajuća Nevolja (to mu je borilački nadimak) već uragansko nevrijeme i zemljotres zajedno, Ante se zaletio na ogradu kaveza gdje mu se pridružio njegov trener, bivši svjetski poluteškaški boksački prvak, Stipe Drviš. U tom oduševljenju Stipe je Anti "očitao bukvicu" što nam je izgledalo kao nešto u stilu "vidiš li da možeš, da si jako dobar".

- Naravno da može jako puno. Polako mu to usađujem u glavu jer ako ne misliš da si najbolji onda ne možeš ni biti najbolji. Ja mu cijelo vrijeme govorim da to može biti samo to još njemu mora sjesti. Ipak mu je ovo bilo opterećenje, drugi put je bio u finalu a u onom prvom je bio tako blizu a zapravo tako daleko i zato je tu, kod njega, postojalo i neko zrno sumnje - kazao je Drviš koji je, nakon te "jezikove juhe", od svog pulena dobio pljusku, dakako, više prijateljskog tipa.

- Jeste li vidjeli to!? Dobro da mu nisam uzvratio - nasmijao se čovjek koji je nadogradio Delijin boks i objasnio što je bio "game plan":

- Da se borba nastavila dalje, Ante bi ga vjerojatno rušio i dolje završio no on mi je kazao da ga nije htio rušiti nego "bombardirati" ručnim tehnikama. Bitno je da nije išao u razmjene jer je to, s ovim malim rukavicama, situacija 50-50. Dogovorili smo da radi presing, da je stalno na njemu ali da udara sa sigurne distance jer ima duže ruke.

A bivši svjetski boksački prvak vjeruje da Ante može dospjeti u društvo najboljih svjetskih teškaša.

- Ima predispozicije i srce i ja vjerujem da može biti jedan od najboljih svjetskih teškaša. On se tek sada počinje boriti na razini koju do ove godine nije uspijevao iskazati. Sve je komforniji na nogama i počeo je udarati kako treba a da bi bio najbolji na svijetu sve to morat će miksati s hrvanjem. Sada kada se u stojci toliko popravio to će biti lakše jer kada forsiraš samo rušenje puno je teže boriti se a kada protivnika udariš kako treba lakše ga je i srušiti.

S obzirom kako je ove sezone protutnjao do naslova prvaka PFL organizacije postavlja se pitanje hoće li Ante Delija u istoj i ostati. Jer ovakvi nastupi sigurno nisu promakli "izviđačima" najjače svjetske organizacije slobodne borbe (UFC).

- Ovog časa me UFC ne zanima jer imam još jednu godinu ugovora s PFL-om i sljedeće godine branit ću pojas.

A rekao nam je i da nije odveć zanesen time što je zaradio svoj prvi milijun dolara koji, kada mu Amerikanci odbiju porezni dio, to zapravo neće ni biti.

- Ne zanima me jedan milijun ako znam da mogu zaraditi pet, možda deset. Jedino što sad znam jest da ću uložiti u sebe da budem što bolji borac. Sad ću moći uložiti u još bolje sparinge, moći ću ići i u druge kampove, želim biti najbolji na svijetu - kazao je skromni i neumorni hrvatski borac koji nam je prije polaska za Hrvatsku izustio:

- Jedva čekam da vidim suprugu i sina.

A po dolasku u Zagreb snažno će ga zagrliti i njegov mentor Mirko Cro Cop Filipović za kojeg je kazao:

- Žao mi je što i ovaj put nije bio sa mnom da i s njim podijelim radost ovog uspjeha. No, ne mogu mu zamjeriti jer znam da je bio spriječen zbog privatnih obveza. Ja sam njemu zahvalan na svemu, jako puno je napravio za mene.