Davno osvojili visine: Zaljubljenici u letenje iz Cetinske krajine privukli svjetsku elitu

Cetinska krajina desetljećima je bila bazen u kojem su stasali brojni sportski velikani. Nebrojeni su sportovi u kojima su sportaši iz ovog kraja ostvarivali vrhunske rezultate. Jedan od pionira i vizionara kada su ekstremni sportovi u pitanju svakako je Jerko Odžak koji je prije više od dvadeset godina osnovao paragliding klub u Hrvacama pokraj Sinja.

– Sve je počelo listanjem nekog članka u novinama o paraglidingu ili parajedriličarstvu. Taj trenutak bio je početak razvoja ekstremnih sportova u Cetinskoj krajini. Teren je svim svojim propozicijama udovoljavao i u Hrvacama smo osnovali Klub slobodnog letenja Pegaz. Članovi kluba bili su zaljubljenici prvenstveno u letenje, a zatim i u slobodnije, manje poznate aktivne sportove za koje je, zbog svih svojih potencijala, Cetinska krajina bogata rijekama, jezerima te planinama bila idealna – ističe Odžak.

Foto: Agroturizam Podastrana

U proteklih dvadesetak godina ljubav prema ovakvoj vrsti sporta dosegla je posebnu razinu.

– Dok lete u visinama, letači su poput vizionara pa su vidjeli priliku za organizaciju mnogih zanimljivih sadržaja, čak se razmišljalo i o poslovnim potezima usmjerenima na turizam. Klub Pegaz osnovan je 1999. godine, a prva natjecanja i manifestacije organizirani su već sljedeće godine. Naravno, kao i kod ostalih pokušaja da se pokrene nešto novo, nesvakidašnje, to je od lokalnih promatrača osuđeno na neuspjeh. Slično se događalo i kroz povijest – u počecima letenja koje su predvodili pioniri poput Leonarda da Vincija. No, nije nas to obeshrabrilo. Dapače, još smo aktivnije počeli raditi na popularizaciji letenja izobrazbom novih letača s kojima je klub i letjelište u Cetinskoj krajini postalo mjesto na kojem su se bezrezervno zaustavljali strani letači – naglašava Jerko.

Inicijativa koju su svih ovih godina održavali na životu rasla je kontinuirano. Od Pegaza s početka priče, razvio se potencijal koji je u ovom trenutku posebna dodana vrijednost u turističkom smislu. Nemjerljive su koristi koje, uz ovakve projekte, može imati lokalna zajednica.

– Procijenili smo da naš prirodnim ljepotama bogat kraj gostima iz svih krajeva svijeta može ponuditi i dodatne sadržaje, izvan sportskih aktivnosti. Tako smo i osmislili široki koncept aktivnog odmora. Tada je bačeno zrno u plodno turističko tlo, koje je počelo nicati. Čestim odlascima u mjesta gdje se turizam razvijao lako se stvorila vizija za planove koje smo danas pretvorili u realnost. Počeli smo s razvojem seoskih domaćinstava, smještajnih kapaciteta koje smo preko lokalne turističke udruge marketinški plasirali na tržište. Nezaobilazni autohtoni proizvodi i sportska ponuda Cetinske krajine zasigurno vraćaju goste u Dalmatinsku zagoru – kaže Odžak.

Foto: Agroturizam Podastrana

Jedan od zaštitnih znakova općine Hrvace vrlo brzo je postalo izletište Podastrana. Inicijativa je to koja se može pohvaliti brojnim edukativnim sadržajima. Odžak i njegov tim posebno su osjetljivi na pitanje ekologije, odnosno zaštite okoliša. Problem o kojem se treba sve glasnije i jasnije polemizirati.

– Uz neke turističke poslovne subjekte, izletište Podastrana se, uz ponudu vlastitih jela dalmatinske kuhinje, bavi i ponudom raznih sportskih aktivnosti u prirodi. Iskorišteni su nebo, rijeke, šume koje su nam preci ostavili u nasljeđe. Ponudom izletišta Podastrana zaokružena je priča za goste iz stranih država, ali i domaće goste kojima izletište prvenstveno želi biti na usluzi svojom ponudom - zaključio je Jerko Odžak.