Derbi u Kutiji šibica: Zagreb slomio otpor Sesveta i pokazao snagu prvaka

Rukometaši Zagreba pobijedili su Sesvete u derbiju 4. kola Paket24 Premijer liga za prvaka Hrvatske rezultatom 31:25, a utakmica je odigrana u Kutija šibica. Zagreb je vodio tijekom cijele utakmice, najviše do šest pogodaka razlike, koliko je na kraju i iznosila završna prednost.

– Mislim da su gledatelji mogli uživati u jednoj dobroj rukometnoj utakmici. Čestitam Sesvetama na jednoj odličnoj utakmici i disciplini koju su pokazali u oba smjera. Vrlo ozbiljna ekipa koja nam je stvarala probleme tijekom cijele utakmice. Mislim da smo ipak zasluženo pobijedili.

Čestitam svojim dečkima na angažmanu, energiji, dobroj utakmici i pobjedi. Žestok ritam igranja na dva kolosijeka ostavio je traga na nama, u nekim smo trenucima malo i pali, ali srećom Zagreb ima i širinu klupe koja te padove anulira. Zadovoljan sam obranom kako smo je odradili, a u napadu smo imali glavu i rep i to je funkcioniralo dosta dobro.

Pred nama je još jedan naporan tjedan s dva gostovanja. Prvo putujemo u Dansku na EHF Champions League, potom u goste Nexeu i vremena za puno dodatnog uigravanja nema. Očekujem nakon toga da uigramo još neke varijante, ali trenutno to nije realno i idemo s ovim što imamo.

Nadamo se najboljem na ta dva gostovanja, ali o tome će još biti prilike govoriti sljedeći tjedan – rekao je Boris Dvoršek, trener Zagreba.

Najefikasniji u redovima Zagreba bili su Filip Glavaš s devet te Luka Lovre Klarica sa šest pogodaka. Sandro Meštrić imao je četiri, a Haris Suljević pet obrana.

Kod Sesveta najbolji su bili Patrik Hršak sa sedam te Petar Lulić s pet pogodaka. Filip Perić bio je sjajan na golu s čak 14 obranjenih lopti. Zlatko Raužan, hrvatski reprezentativac i budući član Zagreba, nije igrao u ovom derbiju za Sesvećane zbog ozljede.

– Sesvete su ekipa u naletu, puna samopouzdanja i došli su se ovdje nadigravati. Momci su mladi, poletni, imaju sjajnu energiju i ja im čestitam na dobroj utakmici. Ipak, mi smo Zagreb. Mi smo prvaci Hrvatske i to smo pokazali.

Naš cilj je jasan, a to je biti prvak Hrvatske s maksimalnim brojem bodova ako je ikako moguće, a ja vjerujem da jest. Pokazali smo da smo najbolja ekipa Hrvatske i vjerujem da ćemo to nastaviti pokazivati do kraja sezone – istaknuo je Petar Topić, kružni napadač Zagreba.

Zagrebaše ovaj tjedan čeka posljednje, 14. kolo Machineseeker EHF Champions League, gdje će gostovati u danskom Svendborgju. Dvoboj s tamošnjim predstavnikom GOG Gudme na rasporedu je u srijedu, 11. ožujka, s početkom u 18.45 sati uz izravan prijenos na programu Arena Sport televizije.

U drugom derbiju ovog kola Dugo Selo je na svom parketu izgubilo od Nexe (26:28). Utakmica je bila neizvjesna do samog kraja. U 57. minuti bilo je 26:26, a zatim su Luka Moslavac i Halil Jaganjac postigli dva pogotka zaredom za vrijednu pobjedu gostiju.

Kod domaćih najefikasniji su bili Severec, bivši igrač Nexea, sa sedam pogodaka, dok je šest dodao Filip Kaleb. Kod gostiju su najviše pogodaka postigli Domagoj Barbić – šest i Moslavac – pet.

Gorica (Ceković 7, Neralić 5) je kod kuće svladala Trogir (Lulin 4) s 29:19. Nakon četvrtog kola Zagreb ima osam bodova, Sesvete šest, Gorica pet, Nexe četiri, Dugo Selo jedan bod, dok je Trogir bez bodova.

U ligi za ostanak Metković je svladao Spačva (32:26), Poreč je bio bolji od Umag (26:24), a Zamet od Čakovec (31:30). Susret između Moslavina i Rudar završio je bez pobjednika (32:32).