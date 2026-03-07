Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Rukomet

Derbi u Kutiji šibica: Zagreb slomio otpor Sesveta i pokazao snagu prvaka

Zagreb i Sesvete sastali se u 04. kolu Paket24 Premijer lige - Lige za prvaka
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
07.03.2026.
u 22:13

Rukometaši Zagreba pobijedili su Sesvete u derbiju 4. kola Paket24 Premijer liga za prvaka Hrvatske rezultatom 31:25, a utakmica je odigrana u Kutija šibica

Rukometaši Zagreba pobijedili su Sesvete u derbiju 4. kola Paket24 Premijer liga za prvaka Hrvatske rezultatom 31:25, a utakmica je odigrana u Kutija šibica. Zagreb je vodio tijekom cijele utakmice, najviše do šest pogodaka razlike, koliko je na kraju i iznosila završna prednost.

– Mislim da su gledatelji mogli uživati u jednoj dobroj rukometnoj utakmici. Čestitam Sesvetama na jednoj odličnoj utakmici i disciplini koju su pokazali u oba smjera. Vrlo ozbiljna ekipa koja nam je stvarala probleme tijekom cijele utakmice. Mislim da smo ipak zasluženo pobijedili.

Čestitam svojim dečkima na angažmanu, energiji, dobroj utakmici i pobjedi. Žestok ritam igranja na dva kolosijeka ostavio je traga na nama, u nekim smo trenucima malo i pali, ali srećom Zagreb ima i širinu klupe koja te padove anulira. Zadovoljan sam obranom kako smo je odradili, a u napadu smo imali glavu i rep i to je funkcioniralo dosta dobro.

Pred nama je još jedan naporan tjedan s dva gostovanja. Prvo putujemo u Dansku na EHF Champions League, potom u goste Nexeu i vremena za puno dodatnog uigravanja nema. Očekujem nakon toga da uigramo još neke varijante, ali trenutno to nije realno i idemo s ovim što imamo.

Nadamo se najboljem na ta dva gostovanja, ali o tome će još biti prilike govoriti sljedeći tjedan – rekao je Boris Dvoršek, trener Zagreba.

Najefikasniji u redovima Zagreba bili su Filip Glavaš s devet te Luka Lovre Klarica sa šest pogodaka. Sandro Meštrić imao je četiri, a Haris Suljević pet obrana.

Kod Sesveta najbolji su bili Patrik Hršak sa sedam te Petar Lulić s pet pogodaka. Filip Perić bio je sjajan na golu s čak 14 obranjenih lopti. Zlatko Raužan, hrvatski reprezentativac i budući član Zagreba, nije igrao u ovom derbiju za Sesvećane zbog ozljede.

– Sesvete su ekipa u naletu, puna samopouzdanja i došli su se ovdje nadigravati. Momci su mladi, poletni, imaju sjajnu energiju i ja im čestitam na dobroj utakmici. Ipak, mi smo Zagreb. Mi smo prvaci Hrvatske i to smo pokazali.

Naš cilj je jasan, a to je biti prvak Hrvatske s maksimalnim brojem bodova ako je ikako moguće, a ja vjerujem da jest. Pokazali smo da smo najbolja ekipa Hrvatske i vjerujem da ćemo to nastaviti pokazivati do kraja sezone – istaknuo je Petar Topić, kružni napadač Zagreba.

Zagrebaše ovaj tjedan čeka posljednje, 14. kolo Machineseeker EHF Champions League, gdje će gostovati u danskom Svendborgju. Dvoboj s tamošnjim predstavnikom GOG Gudme na rasporedu je u srijedu, 11. ožujka, s početkom u 18.45 sati uz izravan prijenos na programu Arena Sport televizije.

U drugom derbiju ovog kola Dugo Selo je na svom parketu izgubilo od Nexe (26:28). Utakmica je bila neizvjesna do samog kraja. U 57. minuti bilo je 26:26, a zatim su Luka Moslavac i Halil Jaganjac postigli dva pogotka zaredom za vrijednu pobjedu gostiju.

Kod domaćih najefikasniji su bili Severec, bivši igrač Nexea, sa sedam pogodaka, dok je šest dodao Filip Kaleb. Kod gostiju su najviše pogodaka postigli Domagoj Barbić – šest i Moslavac – pet.

Gorica (Ceković 7, Neralić 5) je kod kuće svladala Trogir (Lulin 4) s 29:19. Nakon četvrtog kola Zagreb ima osam bodova, Sesvete šest, Gorica pet, Nexe četiri, Dugo Selo jedan bod, dok je Trogir bez bodova.

U ligi za ostanak Metković je svladao Spačva (32:26), Poreč je bio bolji od Umag (26:24), a Zamet od Čakovec (31:30). Susret između Moslavina i Rudar završio je bez pobjednika (32:32).

Ključne riječi
Filip Glavaš Boris Dvoršek Dugo Selo Nexe Sesvete Zagreb rukomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!