Dan koji će Mirko Filipović zauvijek pamtiti: Nakon toga je sve šokirao objavom u prijenosu uživo

Na današnji dan prije sedam godina, svjetska i hrvatska MMA borilačka legenda Mirko Filipović (51) posljednji je put ušao u borilište. Cro Cop je pobjedom zaokružio nevjerojatan niz od deset uzastopnih slavlja, no samo mjesec dana kasnije moždani udar prisilio ga je na povlačenje iz sporta i mirovinu.

Ostavština borca definira se na razne načine, no kad se spomene Mirko Cro Cop, prva je asocijacija uništavanje protivnika legendarnim udarcima nogom, piše portal Bloody Elbow. Ono po čemu se hrvatski majstor nokauta izdvaja od mnogih drugih ikona jest činjenica da se povukao na vrhuncu, usred jednog od najboljih pobjedničkih nizova u karijeri, dodaje se u članku.

Iako je imao 44 godine, činilo se da Filipoviću ne nedostaje snage kada je na današnji dan 2019. stigao u organizaciju Bellator. U sunaslovnoj borbi večeri na priredbi Bellator 216, Cro Cop se borio s Royem Nelsonom. Bio je to uzvrat za njihov okršaj iz UFC-a, u kojem mu je Big Country nanio poraz prekidom. Iako mu se nije uspio uzvratiti nokautom, Filipović je stigao do zadovoljštine pobjedom jednoglasnom odlukom sudaca.

S obzirom na sjajan niz od 10 pobjeda i mogućnost borbi s drugim veteranima u Bellatoru, činilo se da Cro Cop ne namjerava tako skoro napustiti MMA. Međutim, mjesec dana nakon toga je dobio moždani udar, nakon dugog niza godina i spektakularnih borbi u organizacijama PRIDE i UFC, obznanio je u Dnevniku Nove TV kako je imao moždani udar te da se više neće boriti. Šokantna je vijest zatekla sve nespremima, no bilo je jasno da se zbog vlastitog zdravlja i sigurnosti Mirko mora povući.

"Sad slijedi neizbježna mirovina. Nadam se da se neću rasplakati, ali to je to. Ništa od budućih borbi, nikad se dogodit neće. Imao sam problema sa vratom, jako me bolio vrat tijekom zadnja dva-tri mjeseca. Primijetio sam to kad bih vozio u rikverc. Zagrlim sjedalo, pogledam iza sebe nekih 10-ak sekundi i hvata me nesvjestica. Zatim sam išao na magnetsku rezonancu sve je bilo u redu. Došao sam prošli tjedan napraviti trening, usprkos bolovima", ispričao je tada Mirko Filipović.