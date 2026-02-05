Naši Portali
NEVJEROJATNA SITUACIJA

Sjećate se čovjeka kojeg je Mirko Filipović prebio? Doživio je rijetko viđeno poniženje

Jared Miller
Printscreen
VL
Autor
Vecernji.hr
05.02.2026.
u 18:15

– Bio sam u maminoj kući i na stolu su bile neke boce, a ja sam pomislio da je šampon. Oprao sam kosu, no to nije bio šampon već izbjeljivač. Bez kose sam ostao prije dva dana – rekao je Jarrell Miller

Nesvakidašnji trenutak dogodio se tijekom boksačkog meča teške kategorije u Madison Square Gardenu u kojem je Jarrell Miller pobijedio Kingsleyja Ibeha.

Naime, pred kraj druge runde Ibeh je pogodio nekoliko snažnih udaraca i Millerov se tupe odlijepio s njegove glave, piše Croring.

Velika beba se nije dala smesti, te je na kraju runde jednostavno strgao umetak za kosu i bacio ga u publiku, taj trenutak možete vidjeti OVDJE.

Miller je na kraju podijeljenom odlukom sudaca (94-96, 97-93, 97-93) pobijedio Ibeha.

I dok je Jarrell išao prema 27. pobjedi u karijeri njegov je tupe putovao legendarnim Madison Square Gardenom.

U jednom ga je trenutku dohvatio predsjednik WBC-a Mauricio Sulaiman, a WBC-a privremena prvakinja superbantam divizije Skye Nicolson, čak ga je i probala.

– Bio sam u maminoj kući i na stolu su bile neke boce, a ja sam pomislio da je šampon. Oprao sam kosu, no to nije bio šampon već izbjeljivač. Bez kose sam ostao prije dva dana – rekao je Jarrell Miller i dodao:

– Nazvao sam menadžera i rekao mu neka mi nabavi neki tupe, koji se nije zadržao na glavi.

Jareda Millera ljubitelji borilačkih sportova se sjećaju i po tome što se svojevremeno borio protiv Mirka Filpovića i dobio teške batine od našeg teškaša.
TUPE Boks

