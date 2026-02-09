Naši Portali
Hrvatski boksač

Luka Plantić blizu borbe za svjetski naslov, jedan je od kandidata za meč protiv prvaka

Zagreb: Borilački spektakl Grand Boxing, Luka Plantić - Bruno Damian Acosta
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
09.02.2026.
u 23:16

Plantić je u svom 13. profesionalnom nastupu na priredbi u Tirani nokautom u devetoj rundi pobijedio Shadirija Musu Bwogija iz Ugande, bio mu je to deseti trijumf prekidom u karijeri.

Hrvatski boksač Luka Plantić čeka svoju priliku boriti se za naslov svjetskog prvaka supersrednje kategorije. Neporaženi Luka je krajem prošle godine četvrti put obranio WBC-ov Internacionalni pojas, te se tako približio vrhu divizije.

Plantić je u svom 13. profesionalnom nastupu na priredbi u Tirani nokautom u devetoj rundi pobijedio Shadirija Musu Bwogija iz Ugande, bio mu je to deseti trijumf prekidom u karijeri.

Lani je Terence Crawford pobijedio Canela Alvareza i postao apsolutni svjetski prvak u supersrednjoj kategoriji. Crawford je otišao u mirovine, a pojaseve će uzeti ili su već preuzeli novi prvaci.

Tako je WBC prošlog mjeseca promovirao Christiana Mbillija u novog prvaka kategorije do 76,2 kg, a kao prvi izazivač je postavljen Canelo Alvarezom. Vrlo visoko na sedmom mjestu je i naš Luka Plantić.

I Eubank Jr. bi se također mogao naći u konkurenciji za eventualnu borbu s Mbillijem ili Alvarezom za WBC titulu, a prvi WBC-ov čovjek spomenuo je još nekoliko boraca, a među njima i Plantića-

– Apsolutno. Chris Eubank je izvanredan borac. On se previše žrtvuje kada gubi kilograme, on je prirodan borac za supersrednju kategoriju. Veliki potencijal. On je bez sumnje borac svjetske klase – kazao je WBC-ov predsjednik Mauricio Sulaiman za Sky Sports, pa nastavio:

– U sljedećim tjednima ćemo se pozabaviti situacijom kako bismo vidjeli što čeka Mbillija i diviziju. A među potencijalnim kandidatima za njegovog sljedećeg protivnika su Canelo, Jaime Munguia, Lester Martinez, Luka Plantić… Ima toliko boraca koji mogu prvaku Mbillijiju dati pravi meč.

Hamzah Sheeraz je u odličnoj poziciji i blizu je borbe za WBO-ovu svjetsku titulu u supersrednjoj kategoriji, a jedan od kandidata je Eubank.
