Luka Plantić blizu borbe za svjetski naslov, jedan je od kandidata za meč protiv prvaka

Hrvatski boksač Luka Plantić čeka svoju priliku boriti se za naslov svjetskog prvaka supersrednje kategorije. Neporaženi Luka je krajem prošle godine četvrti put obranio WBC-ov Internacionalni pojas, te se tako približio vrhu divizije.

Plantić je u svom 13. profesionalnom nastupu na priredbi u Tirani nokautom u devetoj rundi pobijedio Shadirija Musu Bwogija iz Ugande, bio mu je to deseti trijumf prekidom u karijeri.

Lani je Terence Crawford pobijedio Canela Alvareza i postao apsolutni svjetski prvak u supersrednjoj kategoriji. Crawford je otišao u mirovine, a pojaseve će uzeti ili su već preuzeli novi prvaci.

Tako je WBC prošlog mjeseca promovirao Christiana Mbillija u novog prvaka kategorije do 76,2 kg, a kao prvi izazivač je postavljen Canelo Alvarezom. Vrlo visoko na sedmom mjestu je i naš Luka Plantić.

I Eubank Jr. bi se također mogao naći u konkurenciji za eventualnu borbu s Mbillijem ili Alvarezom za WBC titulu, a prvi WBC-ov čovjek spomenuo je još nekoliko boraca, a među njima i Plantića-

– Apsolutno. Chris Eubank je izvanredan borac. On se previše žrtvuje kada gubi kilograme, on je prirodan borac za supersrednju kategoriju. Veliki potencijal. On je bez sumnje borac svjetske klase – kazao je WBC-ov predsjednik Mauricio Sulaiman za Sky Sports, pa nastavio:

– U sljedećim tjednima ćemo se pozabaviti situacijom kako bismo vidjeli što čeka Mbillija i diviziju. A među potencijalnim kandidatima za njegovog sljedećeg protivnika su Canelo, Jaime Munguia, Lester Martinez, Luka Plantić… Ima toliko boraca koji mogu prvaku Mbillijiju dati pravi meč.

Hamzah Sheeraz je u odličnoj poziciji i blizu je borbe za WBO-ovu svjetsku titulu u supersrednjoj kategoriji, a jedan od kandidata je Eubank.