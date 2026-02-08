VIDEO Pogledajte jedan od najspektakularnijh nokauta u FNC-u uopće: Joker ugasio Fabjana za jedva 20 sekundi

Sinoć se u Münchenu održala FNC 27 priredba, prva povijesna koja je napustila granice regije i povela organizaciju na novo tržište. Morali su onda organizatori složiti i odličan card, a jedan od najiščekivanijih mečeva na njemu bio je onaj Aleksandra 'Jokera' Ilića i Mirana 'Slo Rockyja' Fabjana.

Opće je poznato da se njih dvojica mrzei prozivaju na svakom koraku, a sinoć su odradili svoj dugoočekivani revanš. U prvoj borbi pobijedio je Fabjan u prosincu 2024., no kasnije je oktriveno kako je poraženi srpski borac imao velikih zdravstvenih problema uoči meča te je praktički od tada tražio svoju priliku za osvetu.

U revanšu u SAP Gardenu svi su očekivali rat dvije možda i naveće zvijezde na FNC-ovom rosteru, ali gotovo nitko nije mislio da će sama borba dugo trajati. I bili su u pravu. 24 sekunde trebale su Iliću da pogodi Fabjanovu bradu lijevim direktom iz kontre i pošalje ga na spavanje. Udarac je bio zaista spektakularan, a nakon priredbe njemački komentator usporedio je taj nokaut s onim Connora McGregora protiv Josea Alda.

Sjajan nokaut možete pogledati OVDJE.