BRUTALNO

VIDEO Pogledajte jedan od najspektakularnijh nokauta u FNC-u uopće: Joker ugasio Fabjana za jedva 20 sekundi

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Aleksandar Ilić - Mario Žgela
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
08.02.2026.
u 08:33

Nakon priredbe njemački komentator usporedio je taj nokaut s onim Connora McGregora protiv Josea Alda.

Sinoć se u Münchenu održala FNC 27 priredba, prva povijesna koja je napustila granice regije i povela organizaciju na novo tržište. Morali su onda organizatori složiti i odličan card, a jedan od najiščekivanijih mečeva na njemu bio je onaj Aleksandra 'Jokera' Ilića i Mirana 'Slo Rockyja' Fabjana.

Opće je poznato da se njih dvojica mrzei prozivaju na svakom koraku, a sinoć su odradili svoj dugoočekivani revanš. U prvoj borbi pobijedio je Fabjan u prosincu 2024., no kasnije je oktriveno kako je poraženi srpski borac imao velikih zdravstvenih problema uoči meča te je praktički od tada tražio svoju priliku za osvetu.

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi

U revanšu u SAP Gardenu svi su očekivali rat dvije možda i naveće zvijezde na FNC-ovom rosteru, ali gotovo nitko nije mislio da će sama borba dugo trajati. I bili su u pravu. 24 sekunde trebale su Iliću da pogodi Fabjanovu bradu lijevim direktom iz kontre i pošalje ga na spavanje. Udarac je bio zaista spektakularan, a nakon priredbe njemački komentator usporedio je taj nokaut s onim Connora McGregora protiv Josea Alda.

Sjajan nokaut možete pogledati OVDJE.
Ključne riječi
nokaut FNC Miran Fabjan Aleksandar Ilić

BI
billynik
09:00 08.02.2026.

Dno novinarstva, koliko je hrvatski boraca nastupilo na tom događaju a i tome ni rijeci?

