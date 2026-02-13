Evo gdje će se održati povratnička borba Tysona Furya, zadnji put se borio 2024. godine

Borba Tyson Furyja protiv Arslanbeka Makhmudova održat će se na stadionu engleskog prvoligaša Tottenhama 11. travnja, objavio je Britanac u objavi na društvenim mrežama u četvrtak.
Fury (37) je prošli mjesec najavio povratak nakon posljednjeg razdoblja umirovljenja. Bit će to njegova prva borba od poraza od Oleksandra Usyka u prosincu 2024.
"Stvarno je zagrizao, naporno trenira u Tajlandu, u dobroj je formi", rekao je Furyjev promotor Frank Warren za Sky Sports. "Pazi na sebe i u formi je. Bit će spreman za borbu i želi dokazati svoje mišljenje."
