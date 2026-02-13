Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KRALJ CIGANA

Evo gdje će se održati povratnička borba Tysona Furya, zadnji put se borio 2024. godine

Joseph Parker v Fabio Wardley
Andrew Couldridge/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.02.2026.
u 15:00

Fury (37) je prošli mjesec najavio povratak nakon posljednjeg razdoblja umirovljenja. Bit će to njegova prva borba od poraza od Oleksandra Usyka

Borba Tyson Furyja protiv Arslanbeka Makhmudova održat će se na stadionu engleskog prvoligaša Tottenhama 11. travnja, objavio je Britanac u objavi na društvenim mrežama u četvrtak.

Fury (37) je prošli mjesec najavio povratak nakon posljednjeg razdoblja umirovljenja. Bit će to njegova prva borba od poraza od Oleksandra Usyka u prosincu 2024.

"Stvarno je zagrizao, naporno trenira u Tajlandu, u dobroj je formi", rekao je Furyjev promotor Frank Warren za Sky Sports. "Pazi na sebe i u formi je. Bit će spreman za borbu i želi dokazati svoje mišljenje."

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje
Ključne riječi
Borilački sport Boks Tyson Fury

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Upriličen prijem za Marka Milanovića koji je osvojio brončanu medalju na nedavno održanom hrvačkom EP-u
Video sadržaj
31
OTVARA MU SE VELIKA PRILIKA

Kakav je sportaš sin predsjednika Milanovića? Izbornik reprezentacije otkrio što mu se sprema

Trebao bi nastupiti i ovdje i to u nedjelju. Bit će to njegov prvi nastup pred domaćom publikom. On je izrazito mlad za tu kategoriju jer ona traži da su borci stariji i zreliji. Najbolje godine su oko tridesete, a on ima tek 21. Ako izgubi to neće ništa značiti a ako nekoga od seniora uspije pobijediti to bi bilo fenomenalno - kaže izbornik reprezentacije Božo Starčević

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!