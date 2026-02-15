Naši Portali
Petar Pejić

Hrvat usred Beograda srušio domaćeg borca i trijumfirao: Ovo sam napravio za svoju državu

Zagreb: MMA borac Filip Peji? na treningu
Petar Glebov/PIXSELL
Autor
Željko Janković
15.02.2026.
u 22:24

– Osjećam se sjajno. Ovo sam prije svega napravio za svoju državu, volim kao pobjednik biti ogrnut hrvatskom zastavom i slušati hrvatsku himnu – kazao je Petar nakon velikog trijumfa u Beogradu.

Hrvatska MMA reprezentacija trijumfalno je završila amatersko MMA Europsko prvenstvo u Beogradu! ‘Točku na i’ briljantnog uspjeha stavio je Petar Pejić u superteškoj kategoriji; u finalu je pobijedio domaćeg borca iz Srbije i tako postao europski prvak, a zlato je oko njegova vrata. Pejić je sjajan borac ogromne perspektive, pred kojim je velika budućnost u ovom sportu.

Marko Mioč u kategoriji do 93 kilograma, nažalost, nije uspio doći do zlata; u finalu je izgubio od Ukrajinca, ali srebro je također veličanstven doseg ovog borca. Hrvatska se tako iz Srbije vraća s tri zlatne medalje (Mihaela Car (youth B), Roni Pavlović (juniori) i Petar Pejić (seniori)), srebrnom seniorskom medaljom Marka Mioča te brončanom Jana Gojsalića.

Radi se o uspjehu ogromnih razmjera koji dokazuje kako je MMA u Hrvatskoj iznimno razvijen te da naša država ima sve više i više iznimno vrijednih borkinja i boraca. Sve pohvale, osim sjajne ekipe iz kaveza, zaslužuju i izbornici Igor Kolakušić i Željko Sedlovski, koji su sjajno pripremili reprezentaciju, a također valja apostrofirati i Aleksandra Zorića, predsjednika hrvatske MMA unije, koji je odradio maksimalno zahtjevan posao organizacije.
MMA Petar Pejić

