Edin iz 'Braka na prvu' u showu nije pronašao ljubav: Danas više ovako ne izgleda, a podijelio je i sretnu vijest

Edin Bešić, poznat iz druge sezone showa ''Brak na prvu'', stekao je popularnost zbog sudjelovanja u ovom eksperimentalnom reality showu. Tijekom showa bio je paru s Ernom Hrnjić, no brzo su shvatili da nisu jedno za drugo.
Edin Bešić, poznat iz druge sezone showa ''Brak na prvu'', stekao je popularnost zbog sudjelovanja u ovom eksperimentalnom reality showu. Tijekom showa bio je paru s Ernom Hrnjić, no brzo su shvatili da nisu jedno za drugo.
Foto: RTL
Share
Podijeli
Edin je zatim razvio romantičnu vezu s drugom sudionicom, Sanelom Novljaković, koja je završila zarukama. Međutim, nakon završetka showa, njihova ljubavna priča nije potrajala.
Edin je zatim razvio romantičnu vezu s drugom sudionicom, Sanelom Novljaković, koja je završila zarukama. Međutim, nakon završetka showa, njihova ljubavna priča nije potrajala.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
No, to nije bio i kraj njegove potrage za ljubavi, pa je tako Edin u nedjelju otkrio da se oženio.
No, to nije bio i kraj njegove potrage za ljubavi, pa je tako Edin u nedjelju otkrio da se oženio.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Na fotografiji koju je objavio na Instagramu pozira sa svojom suprugom Mirsadom u automobilu nakon vjenčanja, dok je uz objavu samo kratko napisao Mr & Mrs Bešić.
Na fotografiji koju je objavio na Instagramu pozira sa svojom suprugom Mirsadom u automobilu nakon vjenčanja, dok je uz objavu samo kratko napisao Mr & Mrs Bešić.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
 Danas Edin živi u Bihaću i radi kao osobni trener, a na društvenim mrežama redovito dijeli svoj napredak u fitnessu te motivira svoje pratitelje.
 Danas Edin živi u Bihaću i radi kao osobni trener, a na društvenim mrežama redovito dijeli svoj napredak u fitnessu te motivira svoje pratitelje.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Ne skriva koliko mu je održavanje dobre forme važan dio života. U jednoj objavi iz teretane istaknuo je: "Samo par treninga odradiš i eto te nazad u formu. Samo neka se okreće, ionako misle da sam čudan i lud zbog treniranja."
Ne skriva koliko mu je održavanje dobre forme važan dio života. U jednoj objavi iz teretane istaknuo je: "Samo par treninga odradiš i eto te nazad u formu. Samo neka se okreće, ionako misle da sam čudan i lud zbog treniranja."
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Njegova bivša partnerica iz showa Erna Hrnjić također je krenula dalje. Nakon što se udala i preselila u Nizozemsku, nedavno sa suprugom je otputovala na egzotični Zanzibar, što je podijelila na svojim društvenim mrežama.
Njegova bivša partnerica iz showa Erna Hrnjić također je krenula dalje. Nakon što se udala i preselila u Nizozemsku, nedavno sa suprugom je otputovala na egzotični Zanzibar, što je podijelila na svojim društvenim mrežama.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Edinov put od sudionika reality showa do posvećenog fitness trenera svjedoči o njegovoj predanosti osobnom razvoju i zdravlju. Uz sportske izazove koje si postavlja, inspiracija je mnogima koji ga prate i podržavaju.
Edinov put od sudionika reality showa do posvećenog fitness trenera svjedoči o njegovoj predanosti osobnom razvoju i zdravlju. Uz sportske izazove koje si postavlja, inspiracija je mnogima koji ga prate i podržavaju.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL/Screenshot
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL/Screenshot
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/