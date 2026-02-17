Edin iz 'Braka na prvu' u showu nije pronašao ljubav: Danas više ovako ne izgleda, a podijelio je i sretnu vijest
Edin Bešić, poznat iz druge sezone showa ''Brak na prvu'', stekao je popularnost zbog sudjelovanja u ovom eksperimentalnom reality showu. Tijekom showa bio je paru s Ernom Hrnjić, no brzo su shvatili da nisu jedno za drugo.
Ne skriva koliko mu je održavanje dobre forme važan dio života. U jednoj objavi iz teretane istaknuo je: "Samo par treninga odradiš i eto te nazad u formu. Samo neka se okreće, ionako misle da sam čudan i lud zbog treniranja."
Njegova bivša partnerica iz showa Erna Hrnjić također je krenula dalje. Nakon što se udala i preselila u Nizozemsku, nedavno sa suprugom je otputovala na egzotični Zanzibar, što je podijelila na svojim društvenim mrežama.
Edinov put od sudionika reality showa do posvećenog fitness trenera svjedoči o njegovoj predanosti osobnom razvoju i zdravlju. Uz sportske izazove koje si postavlja, inspiracija je mnogima koji ga prate i podržavaju.