HRVATSKA TINEJDŽERKA

Mlada Zagrepčanka napravila podvig i osvojila europsko zlato usred Beograda!

MMA
Autor
Željko Janković
08.02.2026.
u 21:40

Polaznica je prvog razreda srednje škole, a prošle je godine osvojila srebrne medalje na Europskom i Svjetskom prvenstvu u jiu jitsu...

Dobre sportske vijesti stigle su nam iz Srbije. Mlada hrvatska borkinja Mihaela Car (15) postala je europska prvakinja u 'youth B' na kontinentalnom MMA prvenstvu koje se održava u Srbiji od 5. do 15. veljače! Sjajna Mihaela pobijedila je borkinje iz Engleske, Italije i Srbije, još jednom potvrdivši svoj izniman sportski talent. Naša nova europska prvakinja borilačkim sportovima bavi se pet godina, a trenira u Stupniku, u klubu Mangets Gym.

Polaznica je prvog razreda srednje škole, a prošle godine osvojila je srebrne medalje na Europskom i Svjetskom prvenstvu u jiu jitsu. Ono što ovu priču čini još posebnijom, svakako je činjenica da je našoj jedinoj ženskoj borkinji na Europskom prvenstvu u Beogradu ovo bio debitantski nastup u MMA i odmah je uzela zlatnu medalju!

Svakako je ovo podvig za svaku pohvalu. Sve borbe odradila je na visokoj taktičko-tehničkoj razini, a odlikuje je visoka radna etika i smirenost u borbama. Uz Mihaelino zlato, zapažen rezultat ostvario je i Fran Sedlovski, koji je natjecanje završio na petom mjestu.
Ključne riječi
Mihaela Car Borilački sport MMA

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Idler 3
Idler 3
21:50 08.02.2026.

Svaka čast i iskrene čestitke al JJ i MMA nisu nit slični. Nek se kloni MMA i nastavi u JJ il grapplingu il nečem sličnom. MMA se more trenirat rekreativno il za samoobranu al natjecateljski ne bi preporučil nikomu !

Avatar Čavoglavi
Čavoglavi
21:50 08.02.2026.

Nitko nema sportaše kao mi.

Avatar αἰγίς
αἰγίς
22:07 08.02.2026.

Čestitke!!! Tamo nemoj pjevati ništa, 10% su gori od Možeyu sektaša.

