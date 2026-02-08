Mlada Zagrepčanka napravila podvig i osvojila europsko zlato usred Beograda!

Dobre sportske vijesti stigle su nam iz Srbije. Mlada hrvatska borkinja Mihaela Car (15) postala je europska prvakinja u 'youth B' na kontinentalnom MMA prvenstvu koje se održava u Srbiji od 5. do 15. veljače! Sjajna Mihaela pobijedila je borkinje iz Engleske, Italije i Srbije, još jednom potvrdivši svoj izniman sportski talent. Naša nova europska prvakinja borilačkim sportovima bavi se pet godina, a trenira u Stupniku, u klubu Mangets Gym.

Polaznica je prvog razreda srednje škole, a prošle godine osvojila je srebrne medalje na Europskom i Svjetskom prvenstvu u jiu jitsu. Ono što ovu priču čini još posebnijom, svakako je činjenica da je našoj jedinoj ženskoj borkinji na Europskom prvenstvu u Beogradu ovo bio debitantski nastup u MMA i odmah je uzela zlatnu medalju!

Svakako je ovo podvig za svaku pohvalu. Sve borbe odradila je na visokoj taktičko-tehničkoj razini, a odlikuje je visoka radna etika i smirenost u borbama. Uz Mihaelino zlato, zapažen rezultat ostvario je i Fran Sedlovski, koji je natjecanje završio na petom mjestu.