Matej Mandiću ni tri pobjede nisu bile dovoljne za medalju, Vilk do bronce predajom suparnice

Nakon 519 održanih borbi u pet dana natjecanja na četiri strunjače u Areni Zagreb, zagrebački Grand Prix Ranking Series završio je bez hrvatskih hrvača u borbama za odličja. Posljednjeg dana natjecanja najbliži tome bili su Filip Šačić (82 kg) i Marko Milanović (130 kg) no obojica su izgubili svoje repasažne borbe.

A nakon što je pobijedio Egipćanina Aobuelatta (3:1), Šačić je najprije pobijeđen od kasnijeg pobjednika Turčina Yuksela Sariciceka (2:3) a potom i od Amerikanca Pottera koji ga je, pri rezultatu 3:3, tuširao zadržavši ga na leđima pri Hrvatovu pokušaju okretanja.

Nakon što je pobijedio Indijca Ratheea (9:0), Milanović je izgubio od kasnijeg finalista Amerikanca Schultza (1:5) a potom i od Mađara Viteka (tušem). U finalu te kategorije legendarni Turčin Riza Kayaalp, povratnik iz dvogodišnje suspenzije radi dopinga, dominirao je protiv Schultza (7:1).

Sin predsjednika države Zorana Milanovića, inače rekovalescent od operacije kuka, bio je najmlađi sudionik najteže kategorije i s obzirom na sporije sazrijevanje superteškaša najbolje godine su tek pred njim.

Posljednjeg dana natjecanja nastupili su i Puklavec (72 kg), Kodrić (82 kg), Smetko (97 kg), Kristijan Lukač (82 i 97 kg) i Brkan (97 kg) ali nitko od njih nije ostavio vidljiva traga. Baš kao ni prethodnog dana Kamenjašević (77 kg), Ivančić (77 kg), Antonio Lukač (87 kg) i brončani olimpijac Ivan Huklek (87 kg).

Prethodnog dana najviše je napravila hrvačica Veronika Vilk koja je bez borbe došla do bronce jer joj je Ruskinja pod neutralnom zastavom Bračikova predala borbu. A u četvrtfinalu Vilk je pobijeđena od kasnije finalistkinje Indijke Dikshe Malik.

Najuspješniji naš hrvač u muškoj konkurenciji bio je Matej Mandić koji je u turniru izborio tri pobjede. Prvo je pobijedi Srbina Mihajlovića (9:0), potom Kazahstanca Tursinova (7:1) a u četvrtfinalu i Egipćanina Abdelfattaha (5:1). U polufinalu, Mandića je zaustavio Mađar Takacs (2:6) a potom ga je, u borbi za broncu, pobijedio i Uzbekistanac Rasulov.