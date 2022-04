Dalić i izbornik Belgije su prijateljI, pomogao mu je plasirati se na SP u Rusiji

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić dobio je skupinu iz snova na Svjetskom prvenstvu u Kataru, no nijedan protivnik nije za podcijeniti. Posebno ne Belgija, brončana iz Rusije, gdje su vatreni bili srebrni. A "krvnik" obiju momčadi bila je Francuska...

Crvene vragove, kako se "odmilja" nazivaju Belgijci, vodi Roberto Martinez, inače Dalićev prijatelj. Zato su se tako prisno pozdravili prije, a potom i jednako prisno razgovarali nakon ždrijeba u Dohi.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Belgium coach Roberto Martinez, Iran coach Dragan Skocic and Croatia coach Zlatko Dalic after the draw REUTERS/Kai Pfaffenbach Photo: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Nažalost po obojicu, naći će se na suprotnim strana, ali pozitivno je što će njihov susret biti posljednji u skupini, kad bi možda sve već moglo biti gotovo, a jedine brige bit će one slatke - koga izbjeći ili "hvatati" u osmini finala. Ali, o tome kad dođe vrijeme.

Da su dvojica izbornika prijatelji, poznato je otprije. Kao što je čitateljima Večernjeg lista poznat još jedan detalj, a "izvukao" ga je 2017. tijekom intervjua naš Tomislav Dasović. Naime, uoči doigravanja s Grcima za SP 2018., Daliću je pomagao upravo Martinez. Jer, njegova se Belgija u kvalifikacijskoj skupini nadmetala s Grčkom.

- Spremam se na sastanak s njim - rekao je tad Dalić, a cijeli intervju možete pročitati OVDJE.

Hrvatska i Belgija igrale su osam puta, a vatreni su pobijedili triput i dvaput je bilo neodlučeno.