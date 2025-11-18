Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 104
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
 
BREAKING
'Jako je grunulo. Zvučalo je kao eksplozija plinske boce...a onda sam vidio plamen'
FOTO 200 fotografija užasa: Pogledajte kako je u plamenu nestao Vjesnikov neboder
FOTO Pogledajte katastrofalne prizore iz Zagreba: Ovako jutros izgleda Vjesnikov neboder
Vlasnik Laganini FM-a za Večernji list: 'Naš je kat upravo počeo gorjeti. Noć je bila grozna...'
Dramatični trenuci gašenja požara: 'To može pokazati da je došlo do neke katastrofalne greške...'
FOTO Vatrogasci objavili dramatične fotografije gašenja iznutra: 'Požar se proširio na sve katove, morali smo hitno napustiti objekt'
Štampar izdao preporuke zbog požara u Vjesnikovom neboderu, evo što vam je činiti
Poslušaj
Prijavi grešku
SVE STIGNE

Dalić se samo deset sati nakon utakmice pojavio u Škabrnji

Misa za obilježavanje stradanja Škabrnje
Foto: Sime Zelic /PIXSELL
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
18.11.2025.
u 14:32

Nakon jučerašnje utakmice i reprezentativac Nikola Moro pozvao je sve da danas upale svijeće za Vukovar

Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je u posljednjoj kvalifikacijskoj utakmici pobijedila Crnu Goru s 2.3. Domaćini su poveli s 2:0 golovima Osmajića i Krstovića, a preokret Hrvatskoj donijeli su Ivan Perišić, Kristijan Jakić i Nikola Vlašić.

Hrvatski reprezentativci nakon utakmice kratko u svlačionici su proslavili jubilarni 150. nastup Ivana Perišića za vatrene, a nakon toga uputili su se natrag prema Hrvatskoj. Čini se kako hrvatski izbornik Zlatko Dalić nije puno spavao noćas jer samo deset sati nakon utakmice pojavio se u Škabrnji kako bi odao počast žrtvama masakra koji je na današnji dan 1991. proveden u tom selu. Prisustvovao je i misi u čast žrtava.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Trupe Ratka Mladića upale su u selo te ubile 43 civila i 15 hrvatskih branitelja. Dalić je za 24sata izjavio: "Danas sam tu, a razlog je baš kao i za sve druge koji sudjeluju u obilježavanju". Dalić je svjedočio i sprovodu Jean-Michela Nicoliera šestog studenog, a na dan okupljanja reprezentacije 10. studenog posjetio je Vukovar s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem i vodstvom hrvatskog prvaka Rijeke.

Nakon jučerašnje utakmice i reprezentativac Nikola Moro pozvao je sve da danas upale svijeće za Vukovar. "Pozivam sve da upale svijeće sutra za Vukovar, za sve majke koje su izgubile sinove i da se sjetimo svih onih koji su dali život" - rekao je nogometaš Bologne.
Ključne riječi
izbornik Škabrnja Zlatko Dalić

Komentara 1

Pogledaj Sve
K1
Kalimero_12
14:40 18.11.2025.

Dalić je pravi iskreni domoljub, ponos svog hrvatskog naroda. Svoje domoljublje, ljubav prema domovini i svom narodu prenio je i na vatrene. To je recept za uspjeh u svjetskim razmjerima.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja