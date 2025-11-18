Dalić se samo deset sati nakon utakmice pojavio u Škabrnji

Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je u posljednjoj kvalifikacijskoj utakmici pobijedila Crnu Goru s 2.3. Domaćini su poveli s 2:0 golovima Osmajića i Krstovića, a preokret Hrvatskoj donijeli su Ivan Perišić, Kristijan Jakić i Nikola Vlašić.

Hrvatski reprezentativci nakon utakmice kratko u svlačionici su proslavili jubilarni 150. nastup Ivana Perišića za vatrene, a nakon toga uputili su se natrag prema Hrvatskoj. Čini se kako hrvatski izbornik Zlatko Dalić nije puno spavao noćas jer samo deset sati nakon utakmice pojavio se u Škabrnji kako bi odao počast žrtvama masakra koji je na današnji dan 1991. proveden u tom selu. Prisustvovao je i misi u čast žrtava.

Trupe Ratka Mladića upale su u selo te ubile 43 civila i 15 hrvatskih branitelja. Dalić je za 24sata izjavio: "Danas sam tu, a razlog je baš kao i za sve druge koji sudjeluju u obilježavanju". Dalić je svjedočio i sprovodu Jean-Michela Nicoliera šestog studenog, a na dan okupljanja reprezentacije 10. studenog posjetio je Vukovar s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem i vodstvom hrvatskog prvaka Rijeke.

Nakon jučerašnje utakmice i reprezentativac Nikola Moro pozvao je sve da danas upale svijeće za Vukovar. "Pozivam sve da upale svijeće sutra za Vukovar, za sve majke koje su izgubile sinove i da se sjetimo svih onih koji su dali život" - rekao je nogometaš Bologne.