FOTO Bio je jedan od najosebujnijih hrvatskih političara: Prisjetite se u kojim sve situacijama smo mogli vidjeti Milana Bandića
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rođen je 22. studenoga 1955. godine u Donjim Mamićima u Bosni i Hercegovini. U Zagreb dolazi na studij, gdje završava Fakultet političkih znanosti, a potom započinje i svoju političku karijeru.
Milan Bandić preminuo je iznenada 28. veljače 2021. godine od posljedica srčanog udara. Njegova smrt označila je kraj jedne duge i specifične političke ere u Zagrebu, ostavljajući iza sebe snažan trag u političkom i javnom životu grada.