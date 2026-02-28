FOTO Bio je jedan od najosebujnijih hrvatskih političara: Prisjetite se u kojim sve situacijama smo mogli vidjeti Milana Bandića

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rođen je 22. studenoga 1955. godine u Donjim Mamićima u Bosni i Hercegovini. U Zagreb dolazi na studij, gdje završava Fakultet političkih znanosti, a potom započinje i svoju političku karijeru.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rođen je 22. studenoga 1955. godine u Donjim Mamićima u Bosni i Hercegovini. U Zagreb dolazi na studij, gdje završava Fakultet političkih znanosti, a potom započinje i svoju političku karijeru.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Tijekom godina postaje jedna od najprepoznatljivijih i najutjecajnijih političkih figura u glavnom gradu Hrvatske.
Tijekom godina postaje jedna od najprepoznatljivijih i najutjecajnijih političkih figura u glavnom gradu Hrvatske.
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Na čelu Zagreba proveo je ukupno 21 godinu, osvojivši šest mandata gradonačelnika, čime je postao gradonačelnik s najduljim stažem u povijesti hrvatske metropole.
Na čelu Zagreba proveo je ukupno 21 godinu, osvojivši šest mandata gradonačelnika, čime je postao gradonačelnik s najduljim stažem u povijesti hrvatske metropole.
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Njegov mandat obilježili su brojni infrastrukturni projekti, urbani zahvati i snažan osobni politički stil, ali i kontroverze te pravosudni postupci koji su pratili dio njegova političkog djelovanja.
Njegov mandat obilježili su brojni infrastrukturni projekti, urbani zahvati i snažan osobni politički stil, ali i kontroverze te pravosudni postupci koji su pratili dio njegova političkog djelovanja.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Milan Bandić preminuo je iznenada 28. veljače 2021. godine od posljedica srčanog udara. Njegova smrt označila je kraj jedne duge i specifične političke ere u Zagrebu, ostavljajući iza sebe snažan trag u političkom i javnom životu grada.
Milan Bandić preminuo je iznenada 28. veljače 2021. godine od posljedica srčanog udara. Njegova smrt označila je kraj jedne duge i specifične političke ere u Zagrebu, ostavljajući iza sebe snažan trag u političkom i javnom životu grada.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/