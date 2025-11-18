Naši Portali
NAKON PLASMANA

UŽIVO Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu: Pokazali su da Hrvatska vrijedi, još ima dinamita

Kvalifikacijski ciklus hrvatske reprezentaciju u emisiji Stativa komentiraju novinari večernjeg lista Željko Janković i Tomislav Dasović

Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se na Svjetsko prvenstvo po sedmi put u svojoj povijesti i to na najdominatniji način do sada. Hrvatska je u osam kvalifikacijskih utakmica ostvarila učinak od sedam pobjeda i jednog remija te ostvarila fantastičnu gol-razliku od 26:4.

Jučer su vatreni u Podgorici svlavili velikim preokretom s 3:2 nakon što su nakon 17 minuta gubili s 2:0. Kvalifikacijski ciklus hrvatske reprezentaciju u emisiji Stativa komentiraju novinari večernjeg lista Željko Janković i Tomislav Dasović.
