Za povijest

Dalić je napravio nešto što nije niti jedan izbornik u 395 utakmica! Ovaj podvig je nestvaran

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
1/2
Autor
Karlo Ledinski
18.11.2025.
u 10:17

Zlatko Dalić opet se zlatnim slovima upisao u pvoijest hrvatskog nogometa, jer uspio je ostvariti preokret kakav nije niti jedan naš izbornik u 35 godina, odnsono 395 utakmica

Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je u posljednjem kolu kvalifikacija za SP pobijedila Crnu Goru s 3:2, i to nakon zaostatka od dva pogotka. Time je naša reprezentacija napravila nešto što nije nikada u svojoj povijesti. Naime, u 35 godina od od onog kultnog dvoboja protiv SAD-a (2:1), Hrvatska je odigrala ukupno 395 službenih i prijateljskih utakmica, a u utakmici protiv Crne Gore prvi smo put zaostatak od dva pogotka preokrenuli u pobjedu. 

Nevjerojatno, ali Hrvatska tijekom svih 35 godina niti jednom nije uspjela preokrenuti utakmicu u kojoj je gubila 2:0, 3:1 ili sličnim rezultatom, pa je time ovaj preokret protiv Crnogoraca još i značajniji. Tako je Zlatko Dalić kao izbornik još jednom uspio ući u povijesne knjige hrvatske nogometne reprezentacije.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Nevjerojatan su pobjednički duh, moral i karakter koji krase hrvatsku nogometnu reprezentaciju otkad je vodi izbornik Zlatko Dalić. Naime, u čak 22 navrata od 2018. godine naša je reprezentacija bila u gubitničkoj poziciji i iz nje se izvukla neporažena; ili s bodom, ili pak s potpunim preokretom.

Najupečatljiviji su svakako bili preokreti na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine protiv Danske, Rusije, Engleske, Japana i Brazila, a najveći rezultatski minus Hrvatska je imala upravo u utakmici protiv Crne Gore.
Evo popisa svih utakmica u kojima je "Dalićeva" Hrvatska gubila, ali na kraju nije bila poražena:

- 2018. Senegal od 0:1 do 2:1
- 2018. Danska od 0:1 do 1:1, penalima 4:3
- 2018. Rusija od 0:1 do 2:2, penalima 6:5
- 2018. Engleska od 0:1 do 2:1
- 2019. Azerbajdžan od 0:1 do 2:1
- 2019. Slovačka od 0:1 do 3:1
- 2019. Gruzija od 0:1 do 2:1
- 2020. Švicarska od 0:1 do 2:1
- 2020. Turska od 0:1 i 1:2 do 3:3
- 2021. Češka od 0:1 do 1:1
- 2021. Slovačka od 0:1 i 1:2 do 2:2
- 2022. Bugarska od 0:1 do 2:1
- 2022. Francuska od 0:1 do 1:1
- 2022. Kanada od 0:1 do 4:1
- 2022. Japan od 0:1 do 1:1, penalima 4:2
- 2022. Brazil od 0:1 do 1:1, penalima 5:3
- 2023. Nizozemska od 0:1 do 4:2
- 2024. Egipat od 0:1 do 4:2
- 2024. Škotska od 0:1 do 2:1
- 2024. Poljska od 0:1 do 3:1, pa 3:3
- 2025. Farski Otoci od 0:1 do 3:1
- 2025. Crna Gora od 0:2 do 3:2.
Ključne riječi
kvalifikacije za SP 2026. SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Zlatko Dalić

Kupnja