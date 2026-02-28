FOTO Ovo je nova Miss Zagreba kojoj je želja postati inspiracija djevojkama koje se bore s pritiscima da nisu dovoljno dobre
Na izboru Miss Grada Zagreba titulu najljepše ponijela je Anđelina Nosić., dok je za prvu pratilju proglašena Paola Les. Anđelinin obrazovni put, koji je vodio od umjetničke gimnazije do smjera medijskog tehničara, odražava njezinu duboku potrebu za kreativnim izražavanjem.
“Za mene umjetnost nije samo hobi, već način života; modu doživljavam kao najiskreniju ekspresiju osobnosti, dok svoju ljubav prema filmu, fotografiji I novinarstvu pokazujem kroz interes za medije. Kao svoj najveći talent istaknula bi crtanje, vještinu koja mi je donijela stipendiju, ali I služila kao unutarnji mir i alat za pronalazak vlastitog identiteta” , izjavila je Anđelina.
Sudjelovanjem na izboru za Miss, njezina je primarna želja postati inspiracija drugi djevojkama koje se bore s pritiscima medija i osjećajem da nisu dovoljno dobre. Anđelina želi pokazati da svatko može ostvariti svoje snove uz ljubav i vjeru u sebe, bez obzira na životne prepreke
Lijepa osamnaestogodišnjakinja, kojoj je krunu predala Martina Blažević, postala je treća finalistica 31. izdanja Miss Hrvatske, pridruživši se predstavnicama iz Ličko-senjske županije Antoneli Antonić te Miss Vukovarsko-srijemske županije Noeli Peulić.