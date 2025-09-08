Dalić radi veliku promjenu u sastavu? Izbornika muči jedna enigma, odlučit će u zadnji trenutak

Pobijedi li hrvatska nogometna reprezentacija večeras Crnu Goru u Maksimiru, jasno je, bit će na milimetar od osiguravanja izravnog plasmana na Svjetsko prvenstvo koje će se održati iduće godine u Sjevernoj Americi. Već sada nam superračunalo daje 89 posto izgleda za prvo mjesto, a današnjim trobodom ta bi se brojka dodatno povećala pred zadnja četiri kola. Iako ni s pobjedom nad Crnom Gorom još ništa ne bi osigurali, napravili bi dobru stvar i stoga jer bi se privid da za prvom Češkom zaostajemo tri boda potpuno izgubio. Česi večeras pauziraju, a ogled Gibraltara i Farskih otoka nas baš i ne zanima previše. To znači da će vatreni u slučaju troboda konačno preuzeti prvo mjesto na ljestvici uoči međusobnog dvoboja 9. listopada u Pragu.

Utakmicu na Farskim otocima hrvatska nogometna javnost, pa i sam izbornik Dalić arhivirat će u rubrici sjećanja čim se završi ovo reprezentativno okupljanje. Međutim, ona će dobro poslužiti još večeras kada izbornik bude igračima diktirao startnu postavu za maksimirski sraz s ekipom Roberta Prosinečkog. Ono što se zna je da će u sastavu sigurno biti promjena, moguće i nekoliko njih.

Dalić se neće previše zamarati taktičkim idejama večerašnjih oponenata budući da će Hrvatska i ovoga puta biti ta koju će se sve pitati. Prosinečki, jasno, može iznenaditi, ali na Maksimiru su vatreni izraženi favoriti te će se tako i postaviti. Na golu je standarni Livaković, stoperski se dvojac vjerojatno neće dirati, iako Šutalo ima dobre akcije da uskoči na mjesto Pongračića uz Ćaletu-Cara. Na mjestima bekova Dalić će enigmu riješiti u zadnji trenutak. Opcije su čak tri. Jakić desno, Sosa lijevo kao u petak, Jakić desno a Stanišić lijevo ili pak Stanišić desno, a Sosa lijevo. Sve će, jasno, ovisiti o tome u kakvom je tjelesnom stanju Josip Stanišić koji se priključio reprezentativcima nakon što je dobio kćerkicu. Zasad nekako najviše kotira opcija broj dva u kojoj Jakić ostaje desni bek, a Stanišić ide lijevo.

Kapetan Luka Modrić krenut će večeras od prve minute, a u sredini će mu pomagati Petar Sučić i Mario Pašalić. To znači da Andrej Kramarić seli na poziciju desnog krila, a da će Ivan Perišić zauzeti mjesto Tonija Fruka na lijevoj strani. U špici bi i danas trebao krenuti Ante Budimir. U načelu, ovakav sastav podrazumjeva tri promjene u odnosu na Farske otoke. Stanišić, Modrić i Perišić unutra, Sosa, Baturina i Fruk vani. Bude li Dalić mijenjao kojeg stopera, možda ih bude još. No, cilj je samo jedan. Tri boda, prvo mjesto u skupini i novi val samopouzdanja pred Prag.

Očekivani sastav Hrvatske: Livaković - Jakić, Pongračić, Ćaleta-Car, Stanišić - Modrić, Sučić - Kramarić, Mario Pašalić, Perišić - Budimir