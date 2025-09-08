Naši Portali
Vasilije Adžić

Mladi talent Juventusa je spreman za Hrvatsku: 'Dvije medalje i Zlatna lopta sve govore, nema kalulacija'

Foto: Daniel Karmann/DPA
VL
Autor
Hrvoje Delač
08.09.2025.
u 08:00

Izaći ćemo na Maksimir dati sve od sebe jer nas na to obvezuje dres nacionalne momčadi, govori Adžić

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će u Maksimiru po prvi put u povijesti ugostiti Crnu Goru. Vatreni su veliki favorit, ali ne smiju se opustiti jer i Robert Prosinečki u svojoj momčadi ima neke jake adute. Nisu Crnogorci dobro krenuli u kvalifikacije, imaju dva poraza od Češke i dvije pobjede, šanse za plasman već sad su im male, ali mogu biti itekako opasni. Susret je za crnogorske medije najavio mladi veznjak Juventusa Vasilije Adžić koji se nada minutaži.

- Na izborniku je odluka tko će igrati. O Hrvatskoj ne treba trošiti riječi, o njima sve govore plasmani na posljednja dva svjetska prvenstva, imaju igrača koji je osvojio Zlatnu loptu. Idemo u Zagreb dati sve od sebe i boriti se za grb koji nosimo, vjerujem da ćemo pokazati da vrijedimo, istaknuo je Vasilije Adžić (19).

Osvrnuo se na lošije rezultate u zadnje vrijeme, pogotovo na to da im se često događa da rano prime pogodak.

- Tri, četiri puta u posljednjih godinu dana praktički smo počeli utakmicu iz minusa i bili u situaciji da odmah moramo loviti rezultat. Puno je teže u takvim okolnostima, ali ne bih rekao da je to pad koncentracije. To jest naš problem, ali nekad se tako 'namjesti', eto Červ je zabio nevjerojatan gol već u 3. minuti, koji se ne može obraniti. Na nama je da se na to prilagodimo, kao što je momčad u petak fenomenalno reagirala, publika je prepoznala da smo se borili i dali sve od sebe, a to je najvažnije kad se nosi ovaj grb. Nismo imali sreće da zabijemo, nadam se da će u Zagrebu biti bolje i da će rezultat biti povoljniji.

Uvjeren je da će se boriti i na Maksimiru.

- Motiv je i taj što igramo protiv jedne od najboljih reprezentacija na svijetu, a najveći je to što predstavljamo državu, a to znači da nikada nema kalkuliranja. Naš karakter sigurno neće prihvatiti to da smo ostali bez šanse za plasman na SP, u nogometu je sve moguće. Izaći ćemo na Maksimir dati sve od sebe jer nas na to obvezuje dres nacionalne momčadi, zaključio je Adžić.

