Dalić pojasnio zašto opet nije glasovao u Fifinom izboru i što će biti s Perišićem

Dirljivo i zanimljivo bilo je u dvorani Judita Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, na predavanju koje je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić održao diplomatima akreditiranim u Zagrebu.

Ovoj događaj organizirali su Hrvatski diplomatski klub i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u povodu Dana međunarodnog priznanja Republike RH. Zlatka Dalića pred diplomatima intervjuirao je Ivo Kujundžić, urednik HRT-ovog programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U intervjuu pod nazivom 'Nogometna diplomacija' izbornik je evocirao neke od postaja svoje sad već bogate trenerske karijere, te pokušao pojasniti auditoriju fenomen uzleta hrvatskoga nogometa u svjetski vrh u posljednjih pet godina.

- Svatko od nas na svoj način promovira Hrvatsku. Sport je jedan od važnih čimbenika hrvatske države i jedan od njezinih najvećih brendova, osobito je to posljednjih godina nogomet. On je globalno najpopularniji i kroz njega možemo najbolje slati poruke i ciljeve naše države i naše politike – naglasio je Dalić i nastavio:

- Ono što me veseli je da smo i unutar naše domovine probudili emocije. Da, medalje su važne, ali mi smo postigli i drugi efekt: da se djeca, mladi ljudi poistovjećuju s hrvatskim dresom. Nekada su djeca tražila roditelje da im kupuju dresove Ronalda i Messija, a sada traže dresove Modrića, Perišića... Svi traže hrvatski dres. To je velika stvar.

Kada ste postali svjesni važnosti reprezentacije za promociju Hrvatske, sjećate li se nekoga detalja?, bilo je pitanje za izbornika.

- Nakon pobjede nad Argentinom u Rusiji objavio sam na društvenoj mreži fotografiju Burj Khalife u Dubaiju u hrvatskim bojama. Tu objavu pogledao je 1.4 milijuna ljudi! Uglavnom ljudi iz tog dijela svijeta, oni su prepoznali i zavoljeli po nogometu. Jer, mi smo mali, po brojnosti, po veličini zemlje, a uzor smo kako netko takav može napraviti velike stvari. Mi smo u Rusiji na autobusu imali natpis 'Mala zemlja. Veliki snovi'. Mi smo sigurno putokaz malim zemljama da mogu nešto veliko napraviti. Da veliko nije rezervirano samo za velike, da i mali mogu biti veliki. Hrvatska je to postigla u Domovinskom ratu, a potom i osvajanjem medalja u sportu – kazao je Dalić.

I ovom zgodom naglasio je kako međunarodne nogometne institucije nedovoljno respektiraju Hrvatsku.

- Po rezultatima - ne samo u nogometu, nego u mnogim sportovima - mi smo svjetska velesila. Imali smo velike sportaše, Ivaniševića, Kosteliće... A način na koji nas – nogometnu reprezentaciju – tretiraju institucije za mene je jako loš, poražavajući. Evo, jučer je bila dodjela Fifinih najboljih igrača u protekloj godini; glasovali su izbornici, kapetani, novinari. Ja drugu godinu zaredom nisam glasovao u tom izboru jer jednostavno nema respekta prema nama. Jedini sam izbornik na svijetu koji nije glasovao. Oni (Fifa) moraju pokazati respekt prema nama. Mi ga nismo kupili, nitko nam ga nije poklonio, mi smo ga zaradili. Ostvarili smo dvije svjetske medalje u četiri godine, uzeli smo medalju i u Ligi nacija, po meni Hrvatska je u zadnje tri godine bila u nogometu najbolja na svijetu. Ali nama to ne priznaju. Zato sam bojkotirao izbor, jer vi (Fifa) trebate priznati nas, Hrvatska mora biti primjer male zemlje koja u nogometu radi velike stvari, zato – istaknite nas! Ne znam je li pametno što sam izabrao ovakav oblik protesta, mislim da nije, jer će nam opet doći neke kazne u vidu sudaca, ali to je sada neka druga tema. Samo želim naglasiti da Hrvatska zaslužuje puno veći respekt od krovnih organizacija, specijalno Fife – tvrdi Dalić.

Imali ste puno unosnih ponuda, a ostali ste u Hrvatskoj. Što je presudilo?

- Ja radim posao koji je za mene najljepši na svijetu, koji je za mene čast i ponos. Biti izbornik svoga naroda, svoje reprezentacije. To je bio moj san! Iskreno, nisam se nadao da ću to ostvariti, mislio sam da ima puno većih faca od mene za taj posao. Ali, eto, mene je dopalo, i ponosan sam na sve što sam ostvario sa svojim igračima, to je nešto nestvarno. Čudo. Mi nismo ni svjesni što smo napravili. I ovo što ja radim nema cijenu, ne postoji ništa što me više može usrećiti od ovoga. Ne može meni nitko platiti ono što ja doživim na utakmicama reprezentacije, dočecima. Mogu ja nakon ovoga posla biti izbornik Brazila, Francuske ili voditi Barcelonu, ali biti izbornik Hrvatske najveća je čast i najljepši posao. Tu nisu bitni novci. Ovdje je ljubav, ovdje je emocija, ovdje je nešto što me čini ponosnim i sretnim.

Hrvatska ima četiri milijuna ljudi, još približno toliko živi u dijaspori. Brojni Hrvati iz dijaspore sudjelovali su u uspjesima reprezentacije. Čega se posebno sjećate iz dijaspore?

- Posljednja moja impresija je finale Lige nacija. Protiv Španjolske u Rotterdamu bilo je na stadionu 35 tisuća Hrvata! Uglavnom ljudi iz dijaspore. Nije ta utakmica bila u Splitu, ni u Zagrebu, nego u Rotterdamu. Kad ti vidiš toliko Hrvata na utakmici, toliko naših obilježja, toliko emocija, onda moraš biti sretan i ponosan što si napravio. Sada dolazi Euro u Njemačkoj, a već se oko 250 tisuća Hrvata prijavilo za ulaznice! Najveći broj ljudi koji su se prijavili su Hrvati! To pokazuje našu ljubav, naše emocije, koliko mi volimo, poštujemo hrvatski dres i žudimo za Hrvatskom. To je ono što hrvatska reprezentacija zastupa, ukazujemo na ono na čemu je nastala hrvatska država: domoljublju, zajedništvu. Naši reprezentativci na okupljanja dolaze iz domoljublja, a rezultate ostvaruju svojim zajedništvom, vjerom u sebe, i to ljudi prepoznaju. Pogotovo ljudi u dijaspori. Oni to poštuju, cijene, njima je hrvatska reprezentacija, kao i svima, nama svetinja – kazao je Dalić, pa dodao:

- Gdje god dođemo, dočekuju nas naši ljudi, Hrvati. Oni su željni naših uspjeha. Ja sam rodom iz Livna, a gdje god dođem u svijetu, dočeka me netko iz Livna. Pa se pitam: Koliko je veliko to Livno?

Dalić je u svome obraćanju najavio kako će se Ivan Perišić priključiti reprezentaciji u ožujku na turniru u UA Emiratima, te kako ne može zamisliti reprezentaciju bez Ivana na EP-u. U kuloarima smo saznali i kako izbornik u nadolazećim danima putuje u UA Emirate, a u veljači u privatnom aranžmanu ide i u SAD, gdje će 11. veljače prisustvovati Super Bowlu u Las Vegasu.