Dalić otkrio najveći problem reprezentacije 24 sata prije utakmice, evo o čemu se radi

Hrvatska nogometna reprezetnacija sprema se za težak ispit u nastavku kvalifikacija za SP 2022. Na rasporedu je susret s Rusijom u Moskvi, a kakvo je ozračje 24 sata pred susret otkrili su prvi golman reprezentacije Dominik Livaković i izbornik Zlatko Dalić na presici održanoj u ruskoj prijstolnici.

- Nikola se jučer priključio našoj reprezentaciji, neće mu biti lako, igra u Rusiji gdje je igrao godinama, ali mislim da ima poseban motiv. Sada je tu, drago mi je da je to riješio. Njegova je odluka da prijeđe u Englesku ligu, to je za njega još jedan novi izazov, a mislim da će u budućnosti napraviti još bolje transfere - rekao je izbornik.

Proslavljeni ruski internacionalac, 52-godišnji Valerij Karpin je postavljen za novog izbornika nogometne reprezentacije Rusije.

- Sigurno je da će novi izbornik donijeti novu energiju i sistem. To je pokazao i njegov popis. Pokušat će igrati nogomet, nama se suprostaviti, napraviti visoki presing. Neće biti lagan posao niti za njih, ni za nas. Spremaju se jako dobro. Siguran sam da će biti agresivni, kompaktni, puni energije i da će za nas biti jako teško.

- Nama je najveći problem što smo imali samo jedan zajednički trening, ali ja vjerujem u svoje igrače. Oni svi igraju u svojim klubovima, svi su u formi. Neki su već odigrali bitne utakmice. Ja mislim da su nama ove tri utakmice najbitnije u ovome ciklusu, uvijek je najbitnija ona sljedeća. Iskreno mislim da nam je Rusija najveći konkurent za prvo mjesto u grupi, ali neće ovo biti presudna utakmica, no treba skupljati bodove i za to je šansa već sutra.

- U mom stožeru su ljudi koji su tu igrali dugo vremena i znaju jako puno o utakmicama, izborniku, sve smo proučavali, ali koliko smo to uspjeli ćemo vidjeti sutra. Sigurno će ruski izbornik motivirati svoje igrače, ali mislim da ćemo i jedni i drugi bez kalkulacija ići na pobjedu.

- Puno igrača više nije s nama. To je normalan proces, ostali smo bez najvažnijih igrača, ali dolaze mlađi. Nedostaje nam ozlijeđeni Modrić, ali i oni koji su se oprostili. Lijepo se sjetiti Rusije i 2018. godine, ali ne možemo živjeti od prošlosti, čekaju nas novi izazovi. Hrvatska nije onakva kakva je bila 2018. godine, gradimo novu momčad, a vjerujem da ćemo opet biti uspješni.

- Naš posao bez Luke će biti puno teži sutra, ne može ga zamijeniti samo jedan igrač, to moramo kao momčad napraviti. Za nas je to jedan veliki hendikep, ali vjerujem da mi to možemo učiniti.

Dominik Livaković nije bio toliko zanimljiv tamošnjim novinarima pa je samo kratko prokomentirao:

- Nosim lijepa sjećanja iz Rusije, što s reprezentacijom, ali i Dinamom kada smo igrali protiv CSKA i Krasnodara. Lijepi su dojmovi iz Rusije i nadam se da ćemo sutra nastaviti takav niz. Imaju dobre igrače, Mirančuk, Golovnj, Smolov, bit će to dobra utakmica sutra, ali mi se nadamo najboljem ishodu za nas.

O konkretnim kvalitetama Smolova nije htio...

- Kako je opasan zadržat ću za sebe, a dođe li do penala, vidjet ćete sve sutra - kratko je zaključio.

