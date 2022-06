Dalić kritizirao publiku u Osijeku pa izjavio: Bio bih za to da se Liga nacija već sutra ukine!

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić imao je teških tjedan dana zbog smrti oca, poraza od Austrije (0:3) i pokušaja da sve to nekako postavi na stranu te se koncentrira na dvoboj s Francuskom u Ligi nacija. Reprezentacijom koju vatreni nikad nisu pobijedili.

Nažalost, tako je bilo i ovaj put, završilo je 1:1, bod je uistinu velik jer se do njega došlo nakon zaostatka, no dojam je i da se moglo više.

- Dijelim to mišljenje i svaka čast dečkima na karakternoj utakmici, zaslužili su bod. Zahvalo bih se i publici što nas je nosila cijelu utakmicu. Ono što moram reći jest da reprezentacija nije zaslužila zvižduke i da izgubi deset utakmica zaredom, nisu to zaslužili. Učinili su nas ponosnima i žao mi je zbog onoga. Kao izbornik sam spreman na kritiku, ali igrači nisu to zaslužili, zato sam zahvalan ovim navijačima večeras - izjavio je za Novu TV Dalić.

Iako kritičari barataju olako imenima o onima koji su kompromitirali reprezentativni status nakon ove dvije utakmice, izbornik to odbacuje.

- Nema takvih i neću donositi sudove nakon Lige nacija. Bio bih za to da se ona ukine već sutra. Znam kako im je, ništa im ne mogu zamjeriti. Jednostavno mi je drago što daju sve od sebe. Nije to kvalitetno koliko može biti, ali trud je na nivou.

Martina Erlića i Luku Sučića je nahvalio za ono što su pokazali i ponosan je na njih, kao i sve ostale igrače.

- Mislim da je Erlić odigrao jako dobru utakmicu. Mislim da Hrvatska ima nekoliko mladih stopera koji zaslužuju priliku i nema straha za te pozicije. Sučić je igrao oko 15 minuta i napravio par velikih stvari. Vidi se da je on budućnost - tvrdi Dalić i za kraj se osvrće na potencijalne poštede najumornijih:

- Napravit ćemo promjene ovisno o njihovom stanju. Majer i Brekalo igrali su obje utakmice, imali su veliku minutaže. Nikoga više nećemo zvati. Svi su tu, nitko ne želi otići.

