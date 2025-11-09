Dalić je dva igrača vratio među vatrene, što možemo od njih očekivati? Drastično su se promijenili

Ozljede Matea Kovačića i Ante Budimira natjerali su izbornika hrvatske reprezentacije Zlatka Dalića na dvije nove odluke. Budući da je bazen igrača na pretpozivima za nadolazeći ciklus utakmica prilično velik (12 igrača), bilo je vrlo zanimljivo iščekivati i nagađati koja će imena od tih 12 na kraju i upasti na popis. Moglo se s tog popisa pretpoziva birati među mnogima, od već integriranih reprezentativaca poput Lovre Majera i Martina Baturine, sve do igrača koji još nisu nastupili za reprezentaciju, poput Franka Kovačevića i Adriana Jagušića, a izbornik se na kraju odlučio za povratnike Mislava Oršića i Petra Musu.

Fantastična odluka

Puno je vremena prošlo otkako su i jedan i drugi zaigrali za vatrene. Musa je posljednji put za hrvatsku reprezentaciju nastupio prije 756, dok Oršić na svoj nastup čeka čak 1058 dana. Vjerovali ili ne, posljednja utakmica u kojoj je Mislav zaigrao za hrvatsku reprezentaciju bila je ona protiv Maroka na svjetskom prvenstvu u Kataru u prosincu 2022., u kojoj je Oršić zabio jedan od najljepših, ali i najvažnijih golova u povijesti hrvatske reprezentacije, pogodak vrijedan bronce. Od tada se Orša još jednom našao na popisu reprezentacije; prošle jeseni bio je na popisu za četiri utakmice Lige nacija, ali je u svima ostao na klupi za pričuve. Musin posljednji nastup za vatrene dogodio se 15. listopada 2023., kad je bio član početne postave u kvalifikacijskoj utakmici za Euro protiv Walesa (poraz 2:1).

Od njihovih posljednjih nastupa za Hrvatsku karijere i jednog i drugog drastično su se promijenile. Krenimo s Musom, koji je na jesen 2023. fantastično započeo sezonu kao prvi napadač Benfice, s četiri pogotka u prvih šest utakmica, no u međuvremenu mu je forma malo pala pa je izgubio mjesto startera. Musa je u Benfici bio zadovoljan svime osim minutažom, i odlučio se u siječnju 2024. kladiti na sebe prilično neočekivanim potezom. Naime otišao je u Dallas FC, a mnogi su tada na njegov račun slali salve kritika govoreći da je odlaskom u SAD okončao ozbiljnu karijeru. Međutim, ispostavilo se to kao najbolja moguća odluka za igrača koji je nogometno izgrađen u Hrvatskom dragovoljcu i Zagrebu.

Ne samo da je Musa postao rekordno pojačanje kluba (devet milijuna eura), već je taj status ubrzo počeo opravdavati i rekordnim učinkom. Nitko u povijesti Dallasa nije zabijao kao on. U svojih 67 nastupa za klub, Sigećanin je postigao 36 pogodaka i još k tome dodao deset asistencija. U obje dosad odigrane sezone Musa je bio svijetla točka Dallasa, dobio je nadimak "Moose", navijači mu skandiraju i obožavaju ga, te je i sam Petar objeručke prihvatio tu ulogu glavnog strijelca i zvijezde kluba, koju dosad baš i nije imao u svojoj karijeri.

Njegove kvalitete dobro su nam poznate; igra u skoku, igra okrenuta leđima suparničkom golu te iznimna završnica, posebno s iznenađujućim i silovitim udarcima iz prvog dodira. Njegov katalog pogodaka u Dallasu prilično je impresivan, ima tu barem sedam-osam "golčina" koje će vam oduzeti dah. Neki će reći da je ipak riječ o MLS-u koji je slabija liga, no Musa je igrač koji je u Benfici u jednom razdoblju zabijao gol svakih 97 minuta. Nije ni čudo da su za njegove usluge zainteresirani Milan i Nottingham Forest. Ako Hrvatska bude slala dovoljan volumen lopti u kazneni prostor suparnika, Musa će itekako biti od koristi.

Imamo malo lijevih krila

A od koristi sigurno može biti i Oršić, jer Hrvatska osim Ivana Perišića nema igrača kojem je prirodna pozicija lijevo krilo. Pogled na Oršićev učinak i nije toliko impresivan ove sezone; dva gola i tri asistencije u 20 utakmica za ciparski Pafos, no Oršić uistinu igra puno bolje nego što njegove statistike pokazuju. Posebice je na visokoj razini od druge polovine rujna pa do sad, u svakoj utakmici je napravio barem jedan ili dva poteza koja su drastično utjecala na dvoboj. A i činjenica da je Pafos na sjajnih pet bodova u četiri kola Lige prvaka definitivno pomaže. Iako je taj 32-godišnjak imao tešku ozljedu koljena, Mislava i dalje krasi visoka razina eksplozivnosti, elementa koji, istini za volju, često zna nedostajati hrvatskoj reprezentaciji.

U situaciji pri kojoj je odlazak na SP praktički osiguran, izbornik bi trebao dati priliku Oršiću i Musi, u najmanju ruku čisto da ih isproba i zna što od njih može očekivati, kako bi imao što više informacija uoči sklapanja završne momčadi za Mundijal. Od viška informacija glava sigurno ne može boljeti.