FOTO Na posljednji ispraćaj heroju Jean-Michelu Nicolieru stigli Thompson i Zlatko Dalić

Na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru danas se održava posljednji ispraćaj Jean-Michel Nicolier , francuski dragovoljac i hrvatski branitelj ubijen na Ovčari 1991. godine. Njegovi posmrtni ostaci, pronađeni u masovnoj grobnici na Ovčari, službeno su identificirani prošlog tjedna u vukovarskoj bolnici, čime je nakon gotovo 34 godine završena tragična potraga.

Velik broj građana očekuje se danas u Vukovaru, između deset i dvadeset tisuća ljudi, kako bi odali počast francuskom heroju koji je život dao za Hrvatsku. Nakon pogreba, bit će služena misa zadušnica u crkvi Svetog Filipa i Jakova

Na posljednjem ispraćaju Nicoliera prisustvovali su i Marko Perković Thompson te Zlatko Dalić, koji su zajedno s ministrom obrane Ivanom Anušićem došli odati počast još dvojici heroja koji su položili život za hrvatsku slobodu. Popularni pjevač, nogometni izbornik i ministar obrane obišli su posljednja počivališta, te odali počast Marku Babiću i Blagi Zadri, piše Dalmatinski portal.

Kako je naveo premijer Andrej Plenković na samom početku sjednice, Vladu će na ispraćaju predstavljati potpredsjednici i ministri Tomo Medved, Ivan Anušić i David Vlajčić. Prijenos uživo pratite OVDJE.