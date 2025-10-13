Naši Portali
TEŠKA SITUACIJA

Šokirani menadžer opisao u kakvom kaosu se nalazi Livaković: 'Kada sam to vidio, smrznuo sam se’

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.10.2025.
u 19:45

Bivši kapetan Dinama otišao je na posudbu u španjolsku Gironu u posljednjem danu ljetnog prijelaznog roka, ali u novom klubu ima početak iz noćne more.

Hrvatski reprezentativni golman i jedinica vatrenih Dominik Livaković proživljava teške i izazovne dane u svojoj karijeri. Bivši kapetan Dinama otišao je na posudbu u španjolsku Gironu u posljednjem danu ljetnog prijelaznog roka, ali u novom klubu ima početak iz noćne more. Otkako je vatreni stigao u La Ligu, još uvijek nije upisao službeni debi.

U tom transferu u Gironu pomogao je Andy Bara, utjecajni hrvatski menadžer. Bara je otkrio da je on nazvao Gironu i sve dogovorio, a onda se dogodio svojevrsni šok…

- Ja sam pomogao, ja sam zvao klub, trener i cijeli klub su toliko inzistirali na njemu. Dečko se odriče ogromne zarade, da bi došao i branio, jer reprezentacija mu je najbitnija stvar na svijetu. I apsolutno radi odluku za koju mu ja kažem: Mislim da je ispravna i svaki ti čast - rekao je Bara u gostovanju na Podcast Inkubatoru pa dodao:

- I jednostavno dolazi trener i odjednom – ništa. Znači fascinantno. Kažem, ‘ajde, prvu nije branio, tek je došao, iduću će. I kada su izgubili 0:4 te sam vidio da ne brani iduću, ja sam se smrzao. Kažem, što je ovo sada? Što je najluđe u tom transferu, oni pitaju koliko je transfer da ga kupe. Ja se smijem, pitaš da ga kupiš, a ne brani ti - ispričao je Bara.

andy bara hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Dominik Livaković

Komentara 1

ML
mladaklada
20:21 13.10.2025.

E, moj Andy Bara, dosta si mu pomogao, samo, nemoj više. Nitko nije u Turskoj oživio karijeru, ne znam što je Livaković mislio da ga tamo čeka. Prvo ga je hiroviti Murinjo zaledio, a Girona ga praktički škartirala. A i takav je svemirski brod za Ivušića. Kotarski mi se čini OK.

