Curry ubacio 60 koševa u porazu Golden Statea, Šarić drugu utakmicu zaredom nije igrao

Košarkaši Golden Statea nastavili su s lošom sezonom u NBA ligi i tijekom noći sa subote na nedjelju, ovaj put su poraženi na gostovanju kod Atlante koja je nakon produžetka slavila 141-134.

Atlanta je time upisala četvrtu pobjedu u nizu, a Golden State je ostao jako nisko na ljestvici Zapadne konferencije, s omjerom 21-25 nalazi se tek na 12. mjestu.

Golden Stateu nije pomogla ni sjajna predstava Stephena Curryja koji je ubacio čak 60 poena. Uz to je imao četiri asistencije i šest skokova. Za tri poena je Curry gađao 10-23 uz ukupni šut iz igre 22-38. U posljednjoj četvrtini 36-godišnji Curry je ubacio 22 poena, u produžetku je postigao osam od ukupno 11 poena svoje momčadi, ali sve je ostalo uzalud.

Hrvatski košarkaš Dario Šarić nije igrao za Golden State drugu utakmicu u nizu. Prvi su to susreti koje je propustio u dresu svog novog kluba, odigrao je svih 44 prethodnih.

Atlantu su do uspjeha vodili Trae Young koji je ubacio 35 poena i imao šest asistencija, dok je Jalen Johnson postigao 21 poen uz osam asistencija i 13 skokova.

Milwaukee je u gostima svladao Dallas 129-117 čime je prekinuo kratki niz od dva poraza, a ujedno je novi trener tog kluba Doc Rivers po prvi puta vodio svoju novu momčad do uspjeha. Milwaukee je pobijedio unatoč tome što je užasno odradio prvu četvrtinu koju je Dallas dobio 44-20. Gosti su se vratili u igru već do poluvremena jer su drugu dionicu dobili 40-21.

Giannis Antetokounmpo je bio nezaustavljiv po Dallas, ubacio je 48 poena uz 10 asistencija, šest skokova i pet ukradenih lopti. Jako dobro ga je pratio Damian Lillard koji je postigao 30 koševa i to uz 5-5 za tricu te ukupni šut 10-11.

Za Dallas je Luka Dončić dao 40 koševa uz 11 asistencije, devet skokova, ali i devet izgubljenih lopti.

New York je imao niz od devet pobjeda, ali nije uspio doći do okrugle desete pobjede zaredom. Los Angeles Lakers su slavili u New Yorku 113-105. Odluka je pala u posljednjoj četvrtini koju su gosti iz Los Angelesa dobili 33-19.

Prvi strijelac gostiju bio je LeBron James s 24 poena, a uz to je u slavlje ugradio pet asistencija i pet skokova. Austin Reaves je dao 22 poena uz sedam asistencija i šest skokova, a Anthony Davis 12 poena i 18 skokova.

Kod New Yorka je najbolji bio Jalen Brunson s 36 poena i deset asistencija.

Philadelphia bez Joela Embiida i dalje gubi, bolji je bio Brooklyn sa 136-121 uz 40 koševa Cama Thomsa.

Sacramento je u gostima svladao Chicago 123-115 uz 41 poen De'Arona Foxa, dok je Litavac Domantas Sabonis upisao 'triple-double' učinak. Postigao je 13 koševa i tome dodao deset asistencija i 14 skokova.

Cleveland je stigao na treće mjesto ljestvice Istočne konferencije nakon 117-101 gostujućeg slavlja kod San Antonija. Najbolji je kod Cavsa bio Donovan Mitchell s 31 poenom, sedam asistencija i osam skokova. Evan Mobley je ubacio 28 uz 10 skokova, a Jarrett Allen 26 uz 16 skokova.