Cro Cop progovorio o gay situaciji u koju je upleten, strahovao je da ne završi u zatvoru!

Kroz svoju bogatu karijeru Mirko Cro Cop Filipović je imao mnoštvo zanimljivih anegdota koje je u posljednjim godinama na mnogim emisijama i u mnogim intervjuima imao priliku ispripovijedati.

Međutim, jednu od najbizarnijih i najneugodnijih ispričao je tek ovog vikenda voditelju Marku Petraku na gostovanju u popularnome Podcast Inkubatoru (intervju je u "trendingu" na YouTubeu).

Puno je tu bilo priča koje već znamo tako da nema smisla prenositi sve, ali za ovu priču, još iz dana japanskog Pridea, vjerojatno je znao samo njegov najuži krug ljudi.

- Nisam to nikad ispričao. Jednu od najbizarnijih stvari doživio sam u Japanu. S jednim od ljudi iz vrha tih organizacija. Nije sad bitno o kome je riječ - započeo je najbolji hrvatski MMA borac u povijesti.

Svi mi koji zdušno pratimo borilačke sportove smo čuli za mnoge taktike odvraćanja pažnje, dizanja živaca i dekoncentriranja boraca prije njihovih okršaja, ali ova je uistinu jedinstvena.

- Stajali smo zajedno na platformi, od možda metar i pol s metar i pol, bio je mrak, ne znam koji je povod bio. Bio sam u borbenim gaćicama i u tom trenutku osjetim kako me netko rukom uhvatio za guzicu. Nisam odmah shvatio što se događa, mislio sam da se netko od osoblja okrenuo i dotaknuo me. Pogledam i čovjek me drži rukom za guzicu. Tlak mi je bio na 900!

Uhvatio sam ga iz sve snage za ruku, maknuo ju i pogledao ga. Čekao sam što će se dalje dogoditi, a nije prošlo ni deset sekundi i op, pljas, opet. Mislio sam da ću ga zalijepiti, neće biti dokaza, ali reći će da sam poludio i udario ga iz čistoga mira. Završit ću u zatvoru, gotova karijera. Uhvatio sam ga za ruku i gurnuo, a on je rukom udario po platformi - objasnio je Filipović.

U daljnjem objašnjenju Mirko je ispričao kako je dotični gospodin, prema njegovim riječima "jedna od najvećih njuški japanske borilačke scene", i treći put uhvatio našeg borca za stražnjicu.

Mirko je bio na rubu, ali ga je spasila njegova popularna pjesma koja svira pri njegovom ulasku na borilište. No, također je istaknuo da takvi potezi možda i nisu bili samo za dekoncentriranje, već moguće i znak flerta.

- Stao sam, zgrčio se i rekao da ću ga sastaviti, zgaziti, ma ubit ću ga, ali taman se počela dizati rampa i spasili su ga Wild Boys. Tad je on povukao ruku i pravio se kao da ništa nije bilo, smješkao se do ringa i mahao ljudima.

Bilo je već priča da on ima takvih sklonosti i da se on i još jedan borac malo igraju doktora. Da sam ga zalijepio, ušao bih u velike probleme i vjerojatno bi mi zabranili ulazak u Japan - rekao je Mirko na gostovanju u spomenutoj emisiji.

Vjerujemo da Cro Cop ima u rukavu sačuvanih još nekoliko anegdota za iduća gostovanja. Ova je jako zanimljiva čisto zbog hipotetske ideje da bi mu karijera mogla otići u puno drukčijem smjeru da je tada došlo do skandala.