'Čovjek lupa po prozoru i vrijeđa mog tatu...': Novi vatreni otkrio detalj koji mu je promijenio život

Hrvatska reprezentacija u svom kadru ima dvojicu vratara rođenih Riječana koji su kao dječaci počeli braniti u Rijeci: 30-godišnjeg Ivicu Ivušića i 25-godišnjeg lvora Pandura. A obojicu vratara na njihovim počecima počeo je oblikovati legendarni Rijekin golman, Marijan Jantoljak, koji je na žalost preminuo u travnju ove godine.

Ivor Pandur prošloga ljeta u jedom intervjuu evocirao je jedan događaj iz djetinjstva, koji je – kako kaže – bio prekretnica u njegovom bavljenju nogometom.

- Tata je došao po mene na trening, on (Jantoljak) lupa po prozoru. Tata spusti prozor, a on krene mog tatu vrijeđati; može te biti sram da se on tako ponaša – ima priliku biti jedan od najboljih, a on zabušava, ništa ne shvaća ozbiljno. Ja to slušam, sjedim iza, on mi bukvicu očitava s razlogom. Tada mi je tata isto bio rekao: „Pa zar želiš provesti život ovako kao mi, da se borimo za dvije tisuće kuna tada, da ne možeš platiti rentu...?”. Ja tada imam devet godina, ne kužim ništa, ali kužim dovoljno da imam priliku da mogu nešto napraviti od sebe. Tu je Jantoljak bio veliki okidač. Svaki put kad bi mi trebao biti tata, prijatelj, trener – on je bio – ispričao je vratar Hull Citya i hrvatski reprezentativac Ivor Pandur.