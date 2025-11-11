Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
'ZAR ŽELIŠ OVAKO ŽIVJETI?'

'Čovjek lupa po prozoru i vrijeđa mog tatu...': Novi vatreni otkrio detalj koji mu je promijenio život

Velika Gorica: Kvalifikacije za U21 Europsko prvenstvo, Hrvatska Azerbajdžan
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
11.11.2025.
u 15:34

Ivor Pandur bio je jako vezan za svog pokojnog učitelja, legendu Rijeke Marijana Jantoljaka

Hrvatska reprezentacija u svom kadru ima dvojicu vratara rođenih Riječana koji su kao dječaci počeli braniti u Rijeci: 30-godišnjeg Ivicu Ivušića i 25-godišnjeg lvora Pandura.  A obojicu vratara na njihovim počecima počeo je oblikovati legendarni Rijekin golman, Marijan Jantoljak, koji je na žalost preminuo u travnju ove godine.

Ivor Pandur prošloga ljeta u jedom intervjuu evocirao je jedan događaj iz djetinjstva, koji je – kako kaže – bio prekretnica u njegovom bavljenju nogometom.

- Tata je došao po mene na trening, on (Jantoljak) lupa po prozoru. Tata spusti prozor, a on krene mog tatu vrijeđati; može te biti sram da se on tako ponaša – ima priliku biti jedan od najboljih, a on zabušava, ništa ne shvaća ozbiljno. Ja to slušam, sjedim iza, on mi bukvicu očitava s razlogom. Tada mi je tata isto bio rekao: „Pa zar želiš provesti život ovako kao mi, da se borimo za dvije tisuće kuna tada, da ne možeš platiti rentu...?”. Ja tada imam devet godina, ne kužim ništa, ali kužim dovoljno da imam priliku da mogu nešto napraviti od sebe. Tu je Jantoljak bio veliki okidač. Svaki put kad bi mi trebao biti tata, prijatelj, trener – on je bio – ispričao je vratar Hull Citya i hrvatski reprezentativac Ivor Pandur.
Ključne riječi
Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija Ivor Pandur

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja