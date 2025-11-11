Ostaje li Dalić na klupi vatrenih i nakon SP-a? Doznali smo kako razmišljaju čelnici HNS-a

Sedam mjeseci prije Svjetskog prvenstva, hrvatska nogometna reprezentacija još ne zna tko će je voditi nakon sjevernoameričke smotre; najprije u Ligi nacija 2026./2027., a potom i u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2028. Nije to neuobičajena situacija, budući da kvalifikacije za SP još uvijek traju, a Hrvatska matematički još nije osigurala plasman, dakle – rekli bi ziheraši – još nije vrijeme za razgovor o novom izborniku. I toga se u HNS-u i drže; naš izvor blizak vodstvu Saveza tvrdi kako predsjednik Marijan Kustić još nije pred Dalića stavio prijedlog novog ugovora.

Ali, istodobno, ni sam Dalić nije otvorio pitanje svoje budućnosti na čelu reprezentacije, naime – tvrdi naš sugovornik – nije niti jednom spomenuo kako bi u skoro vrijeme želio otići. Pa čak ni kada je Katarski nogometni savez prije šest mjeseci došao pred Dalića s basnoslovnom ponudom, naš izbornik nije razmatrao odlazak iz Hrvatske. Bilo mu je tada nepojmljivo da reprezentaciju s kojom je osvojio dvije svjetske medalje, Hrvatsku, na Svjetskom prvenstvu gleda na televiziji – budući da u tom trenutku Katar još nije imao osiguran plasman na SP. U međuvremenu Katar je za izbornika angažirao Španjolca Julena Lopeteguija, s kojim je prokrčio put prema Svjetskom prvenstvu.

I što sada slijedi u odnosu HNS-a i Dalića? Kako nam kaže naš izvor, Savez želi razriješiti ovu situaciju najkasnije do kraja godine, odnosno – Savez ne želi da Dalić vodi reprezentaciju u dvije prijateljske utakmice u ožujku u Americi bez riješenog statusa. Hipotetski, i to je moguće, ako Daliću bude trebalo vremena za razmišljanje, ali to je čini se manje vjerojatno. Uglavnom, predsjednik Saveza Kustić namjerava razgovarati s Dalićem o nastavku suradnje čim završe ove akcije u studenom, odmah nakon Podgorice.

Kustić takvu namjeru ima iz dva razloga: najprije - jer time još jednom želi dati priznanje i važnost Daliću – zbog plasmana na Svjetsko prvenstvo, što je za Hrvatsku uvijek uspjeh, a istodobno želi ostaviti dojam ozbiljnosti sebe kao predsjednika, pa i Saveza – koji ne donosi odluke ad hoc, nego vodi računa o strateškim interesima Saveza godinu unaprijed. Uglavnom, ni Savez, ni Dalić neće dopustiti da ovo postane trakavica, osobito ne u vrijeme priprema za Svjetsko prvenstvo. Od prvog sljedećeg okupljanja - tema u reprezentaciji i njezin fokus treba biti samo nastup na SP-u, a ne Dalićev ugovor.

Kako sada stvari stoje, Kustić i Dalić, koji su i privatno vrlo bliski, nemaju drugoga interesa nego – nastaviti dalje zajedno. U Savezu, naime, doživljavaju kako je Dalić svojim odabirom igrača već ove jeseni počeo pripremati teren za sljedeći ciklus, pa je tako reprezentaciji počeo priključivati Vuškovića, uskoro će to učiniti s Jagušićem, tu su – u selekciji ili blizu nje - Petar i Luka Sučić, Baturina, Ivanović, Matanović... Iz mlađe Gvardiol je jedan od stupova, kao i Stanišić, Šutalo, Kotarski. Takve poteze, kao što Vušković i Jagušić, sigurno ne vuče izbornik koji se sprema napustiti momčad, dapače – na djelu je očito priprema reprezentacije na eru nakon Modrića. Da Dalić u slučaju Lukinog povlačenja sa scene u kadru ima igrače koji su trenirali, živjeli, igrali s Modrićem i od njega upijali. Te da mogu preuzeti odgovornost. Naravno, sve ovo oko Modrića treba uzeti s rezervom – jer što ako Milan sljedećeg ljeta Luki produlji ugovor? No, to sad nije tema...

Zlatko Dalić postao je izbornik 7. listopada 2017. godine. Dulji izbornički staž od njega među izbornicima europskih reprezentacija imaju samo dvojica: Didier Deschamps je na klupi Francuske od 2012. godine, a Koldo Alvarez vodi Andoru od 2010. godine. Deschamps nakon Svjetskog prvenstva 2026. odlazi s mjesta izbornika – to je već potvrđeno. Zlatko Dalić u svojih je osam godina izborništva samo jednom bio poljuljan oko svog ostanka na klupi Hrvatske. Bilo je u ljeto 2021. godine nakon blijedih izdanja na Europskom prvenstvu, kada su kritike na njegov rad bile najžešće, ali se tada Dalić bio zainatio u namjeri dokazivanja svoje trenerske veličine. Najprije mu je u prosincu 2021. ugovor bio produžen do ljeta 2024., u ožujku 2023. bilo je objavljeno kako ostaje izbornik do 2026. godine. Teško da će novo produljenje biti dogovoreno do 5. prosinca i ždrijeba skupina SP-a u Washingtonu, ali do ždrijeba Lige nacija, 12. veljače 2026. u Bruxellesu, Dalić bi trebao biti spokojan kao novi/stari izbornik.