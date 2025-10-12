Naši Portali
Tenis

Coco Gauff slavila u finalu Wuhana i osvojila svoj 11. WTA naslov

WTA 1000 - Wuhan Open
TINGSHU WANG/REUTERS
VL
Autor
Hina
12.10.2025.
u 16:24

U dva seta, sa 6:4, 7:5, pobijedila je svoju sunarodnjakinju Jessicu Pegulu, šestu na svijetu

Američka tenisačica Coco Gauff osvojila je titulu na WTA turniru u kineskom Wuhanu, nakon što je u dva seta, 6:4, 7:5, pobijedila svoju sunarodnjakinju Jessicu Pegulu, šestu na svijetu.

Treća igračica svijeta pobijedila je nakon sat i 42 minute. U prvom setu vodila je 3:0 i 4:1, da bi Pegula uspjela napraviti break i izjednačiti meč na 4:4. Gauff je ipak napravila još jedan break i povela 1:0. Pegula je dobro započela drugi set i vodila s 5:3, no Gauff je potom osvojila četiri gema zaredom i nakon prve meč-lopte osvojila svoj 11. WTA naslov, a treći na WTA 1000 turnirima.

Obje Amerikanke već su se kvalificirale za WTA finale u studenome.
Ključne riječi
tenis Coco Gauff

