Coco Gauff slavila u finalu Wuhana i osvojila svoj 11. WTA naslov

Američka tenisačica Coco Gauff osvojila je titulu na WTA turniru u kineskom Wuhanu, nakon što je u dva seta, 6:4, 7:5, pobijedila svoju sunarodnjakinju Jessicu Pegulu, šestu na svijetu.

Treća igračica svijeta pobijedila je nakon sat i 42 minute. U prvom setu vodila je 3:0 i 4:1, da bi Pegula uspjela napraviti break i izjednačiti meč na 4:4. Gauff je ipak napravila još jedan break i povela 1:0. Pegula je dobro započela drugi set i vodila s 5:3, no Gauff je potom osvojila četiri gema zaredom i nakon prve meč-lopte osvojila svoj 11. WTA naslov, a treći na WTA 1000 turnirima.

Obje Amerikanke već su se kvalificirale za WTA finale u studenome.