Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
PREMIERLIGA

City s Gvardiolom poražen od Aston Ville, Arsenal povećao prednost na vrhu

FIFA Club World Cup - Group G - Manchester City v Wydad Casablanca
Caean Couto/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.10.2025.
u 19:01

Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za Manchester City, dok je Mateo Kovačić ostao na klupi u 0-1 porazu na gostovanju kod Aston Ville. Jedini strijelac bio je Cash u 19. minuti.

Nogometaši Arsenala minimalnom 1-0 domaćom pobjedom protiv Crystal Palacea stvorili su četiri boda prednosti pred najbližim pratiteljima nakon 9. kola engleskog prvenstva.

Jedini gol na utakmici zabio je bivši igrač Crystal Palacea Eze u 39. minuti.

Arsenal sada ima 22 boda, četiri više od drugog Bournemoutha koji je sa 2-0 svladao Nottingham Forest, odnosno pet više od trećeg Sunderlanda. 

Borna Sosa ušao je u igru za Crystal Palace u prvoj minuti nadoknade, njegov je sastav sada 10. na ljestvici sa 13 bodova.

Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za Manchester City, dok je Mateo Kovačić ostao na klupi u 0-1 porazu na gostovanju kod Aston Ville. Jedini strijelac bio je Cash u 19. minuti.

City je četvrti na ljestvici sa 16 bodova, koliko ima i njegov gradski rival United na petom mjestu, dok je Aston Villa sedma sa 15 bodova, koliko ima i šesti branitelj naslova Liverpool.

Bournemouth je svoj odličan ulazak u sezonu produžio uspjehom protiv Nottingham Foresta do kojega je stigao pogotkom Taverniera (25) izravno iz kornera te golom Kroupija (40).
Ključne riječi
Manchester City Arsenal

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja