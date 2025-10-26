City s Gvardiolom poražen od Aston Ville, Arsenal povećao prednost na vrhu

Nogometaši Arsenala minimalnom 1-0 domaćom pobjedom protiv Crystal Palacea stvorili su četiri boda prednosti pred najbližim pratiteljima nakon 9. kola engleskog prvenstva.

Jedini gol na utakmici zabio je bivši igrač Crystal Palacea Eze u 39. minuti.

Arsenal sada ima 22 boda, četiri više od drugog Bournemoutha koji je sa 2-0 svladao Nottingham Forest, odnosno pet više od trećeg Sunderlanda.

Borna Sosa ušao je u igru za Crystal Palace u prvoj minuti nadoknade, njegov je sastav sada 10. na ljestvici sa 13 bodova.

Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za Manchester City, dok je Mateo Kovačić ostao na klupi u 0-1 porazu na gostovanju kod Aston Ville. Jedini strijelac bio je Cash u 19. minuti.

City je četvrti na ljestvici sa 16 bodova, koliko ima i njegov gradski rival United na petom mjestu, dok je Aston Villa sedma sa 15 bodova, koliko ima i šesti branitelj naslova Liverpool.

Bournemouth je svoj odličan ulazak u sezonu produžio uspjehom protiv Nottingham Foresta do kojega je stigao pogotkom Taverniera (25) izravno iz kornera te golom Kroupija (40).