Ćiro Prosinečkom: Roberte, budi pobjednik i sve ćeš ujediniti!

Stadion Bilino Polje u Zenici ključao je kad bi na njega Miroslav Ćiro Blažević izveo reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Kad je izabran za izbornika BiH, Ćiro je prihvaćen aklamacijom.

Bili smo tih dana kod njega u Kraljevici gdje je bio na odmoru prije nego što su počele reprezentativne akcije, a kuća mu je bila puna novinara iz BiH i Hrvatske, svi su željeli čuti Ćiru o njegovu poslu u BiH.

Ćiro prihvaćen aklamacijom

I ostao je Ćiro ljubimac navijača jer BiH je igrala dobro, bila je na korak od ostvarenja cilja, no onda je Portugal sve pokvario i Blažević je nakon godinu i pol dana i 17 utakmica na toj vrućoj klupi, otišao. Dva poraza od Portugala sa po 1:0 u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo bila su ključna.

Susjedna nam zemlja sad ima novog izbornika, nekadašnjeg Ćirina “sina” Roberta Prosinečkog.

- Prosinečki je jako nadaren trener i siguran sam da će s BiH postići rezultat. To sam rekao i svim svojim Bosancima, a nema tko me nije zvao kad je Prosinečki bio kandidat i sad kad je izabran za taj posao. Jedino, a i to sam im rekao, moraju ga slijediti, biti uz njega i reprezentaciju i vidjet će kakvog su sjajnog izbornika dobili – u dahu je ispričao Ćiro Blažević čim smo mu spomenuli Prosinečkog i reprezentaciju BiH.

No, velika je razlika od načina na koji je Ćiro dočekan 2008. godine i ovoga što je dočekalo Roberta Prosinečkog. Mediji mu nisu nimalo skloni.

- Ma napravit će on atmosferu iako danas situacija nije sjajna. Znate kako je, uvijek vas dočekaju na nož kad nekamo dođete na takav posao, a pogotovu je tako u BiH. Samo su mene dočekali aklamacijom, sve ostale nisu. No, ne bojim se za Prosinečkog, on je i sjajan psiholog i trener i vidjet ćete, uspjet će. I to sam poručio svima u BiH. I držim da sam već svojim riječima u njihovim medijima ublažio taj ne baš topli doček kakav je Prosinečki dobio u medijima.

Dio medija ga u startu ne simpatizira zbog nacionalnosti, neki su napisali i vrlo neukusna štiva. Kako ste se vi nosili s tom podijeljenosti triju naroda u Bosni i Hercegovini?

- Nisam imao problema. I da znate, da sam u ključnoj utakmici dobio Portugal, ujedinio bih cijelu Bosnu i Hercegovinu. No, i Robert će to znati. Rezultat je taj koji stvara atmosferu i koji briše nekakve druge razlike. Dakle, Roberte, budi pobjednik i sve ćeš ujediniti bez obzira na sve ono što u startu nije bilo baš lijepo – uvjeren je Ćiro koji drži da reprezentacija BiH ima potencijala i da je baš Robert Prosinečki dobar odabir tamošnjih čelnika nogometnog saveza za izbornika.

Samo mu treba strpljenja

- Oni su slični nama, tamo uvijek ima telenata, imaju taj vic u igri kao i mi, stalno izlaze novi igrači, a Prosinečki je kvalitetan i pametan trener te će sastaviti momčad koja će igrati dobro i nadam se da će mu krenuti i s rezultatima, tada će mu sve biti lakše i ići će samo prema naprijed.

Imate li nekakav savjet za njega?

- Samo mu treba strpljenja, znam da znanje ima.

Je li vas možda Žuti zvao, pitao za nekakav savjet koji bi mu mogao koristiti na ovom nezgodnom poslu, pogotovu sad na početku dok ne pohvata sve konce i ne “snimi” detaljno što ga sve čeka?

- Nije me zvao, ali kako sam o njemu tamo sipao samo zaslužene pohvale, njihovim je medijima rekao da sam ja tata svih njih – uza smiješak zaključio je Ćiro Blažević.