Ciprane nitko ne poznaje kao on, a sada je otkrio i na što Dalić mora obavezno paziti!

Nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca Danijela Pranjića zatekli smo na Cipru, igrač koji je upisao 58 nastupa za našu najbolju vrstu odradio je trening sa svojim drugoligaškim klubom Omonia Psevda. Jeste li još trener-igrač?

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– A ne, sad sam odradio trening, ali samo kao trener, prestao sam igrati iako sam fizički još mogao, u punoj sam snazi, ali postalo mi je nemoguće biti trener i igrač. Ostao sam bez svojih pomoćnika i ne mogu više pripremati treninge i utakmice, pratiti suparnike, voditi utakmicu dok igram – kazao nam je Pranjić koji se svojim klubom bori za ostanak u drugoligaškoj konkurenciji.

Dalić je dobro rekao

– Borba je, ma napravili smo dobar posao i trebali bismo ostati u drugoj ligi iako nije lako. Nemam pomoćnike, nemam fizioterapeuta, liječnika, nemam trenera vratara i zapravo radimo čuda u takvoj situaciji. Suparnici nas se boje jer dobro igramo, imamo dobre igrače. Tu je kod mene šest naših igrača i već za njih imam ponude jer su dobri. Igramo dobar nogomet i to me drži.

Planirate li ostati živjeti na Cipru?

– Vjerojatno, dobio sam sina s drugom suprugom koja je s Cipra. Bit ću zacijelo na relaciji Cipar – Hrvatska jer u Hrvatskoj imam dvoje djece s bivšom suprugom i jedva čekam svibanj da ih vidim, jako mi fale. Onda moram položiti i za B trenersku licenciju, pa upisati A licenciju.

Gledao je Pranjić kako Hrvatska igra sa Slovenijom s kojom je dosad često bilo jako tvrdo.

– Bilo je, ali smo uglavnom pobjeđivali. Sve je rekao Zlatko (izbornik Dalić, nap.a.), nismo ni zaslužili više od poraza. Iako, bili smo bolji, ali nekako jalovi, nekako beživotni, kao da smo čekali da će gol sam pasti, a to baš ne prolazi. Nisam “unutra” pa ne znam je li razlog umor igrača ili nešto drugo, ali nije bilo dobro. Nije ni Slovenija puno pokazala, Kek je to zatvorio, zabili su iz naše greške i takve momčadi onda stanu u blok, gotovo da možeš svirati kraj utakmice – kaže nam Danijel Pranjić.

Sad je na redu susret s Ciprom, zbog Ciprana smo i zvali Pranjića jer ih dobro poznaje, vidi njihove igrače svaki dan.

– U kvalifikacije su krenuli domaćim remijem sa Slovačkom. Objektivno, Hrvatska je deset puta kvalitetnija od Cipra, ne mogu se mjeriti s nama, ali samo ako bi budemo pravi, ako budemo željeli. A nema razloga da ne želimo nakon što smo na startu poraženi od Slovenije.

Kako igrati protiv njih?

– Treba ih pritisnuti. Moramo računati da će se oni pokušati braniti, nešto slično kao i Slovenija, čekat će svoje prilike iz kontranapada ili prekida. Treba im što prije zabiti gol. Najvažnije je, ne smije ih se podcijeniti jer nije to više Cipar od prije 10-15 godina. Imaju jako dobru ligu, doduše, istina je da je ona puna stranaca i da je zato dobra, ima pet-šest jako dobrih klubova, ali i njihovi reprezentativci su dobri – kaže Pranjić, te je neka od njih i izdvojio:

Dinamo je bio fantastičan

– Najbolji igrač im je napadač Pieros Sotiriou, no opasni su im i krilni igrači, s desne strane Papoulis, s lijeve Pittas. Nisu loši ni u sredini gdje im je najbolji Artymatas koji igra u Anorthosisu, igrao je zajedno sa Schildenfeldom. Meni se najviše sviđa 17-godišnji Loizos Loizou, igrač Omonije, on im je najperspektivniji igrač i mogao bi napraviti velike stvari. Mlad je, ali i sad je protiv Slovačke ušao u igru. Vjerujem da će igrati s tri stopera, tako da će to zapravo biti s pet ili šest igrača u zadnjoj liniji. Ma, “parkirat će autobus” pred svoj šesnaesterac i vrebati na kontre. Mi smo daleko kvalitetniji, ali u ovakvim utakmicama odlučivat će želja, htijenje i tu mi moramo biti na puno višoj razini nego protiv Slovenije.

Pranjić na Cipru prati i što rade naši klubovi, njegovi bivši klubovi Osijek i Dinamo bore se za naslov prvaka. Iako, sad je u fokusu Dinamo zbog sjajnog prolaska preko Tottenhama i ulaska u četvrtfinale Europske lige.

– Naravno da sam pratio, Dinamo je sve iznenadio, možda čak malo i sebe, ali odigrali su doista fantastičnu utakmicu, dugo nisam vidio da je Dinamo tako odigrao takvu veliku utakmicu. Kad je pao drugi gol, slao sam poruke prijateljima, tvrdio da prolazimo. Vidjelo se da je Tottenham “mrtav”, a na licu Joséa Mourinha vidjelo se da mu je jasno da će izgubiti. Dinamo je baš kvalitetan – kazao je Pranjić.