ANKETA: Tko je kriv? Dalićeva bezidejnost ili nonšalantnost igrača?

Nismo uspjeli probiti blok domaće ekipe, pokušali smo napraviti promjene, ali nismo uspjeli. Nismo bili precizni, čak i kad smo izgubili 0:1, nismo imali šanse, nismo igrali dubinski, nismo igrali jedan na jedan. Sve je to izbornik Zlatko Dalić naveo nakon poraza u Ljubljani. No, pitanje je kako su viceprvaci svijeta, miljenici cijelog planeta, dospjeli do ove točke?

POGLEDAJTE VIDEO: Boysi slave nakon Dinamove pobjede

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pet utakmica u nizu Hrvatska je bez pobjede. To se nije dogodilo već 15 godina i onda se dogodilo u Sloveniji s reprezentacijom koja nas do sada nikada nije pobijedila.

Na terenu od prvog zvižduka ''ruska'' Hrvatska. Srebrna. Najbolja i najpoznatija imena na dresovima, ali s kojim smislom? Ako ga je uopće bilo? Viziju Zlatka Dalića je u Stožicama, čini se, razumio samo on. Igrači sigurno nisu.

Jer kako inače objasniti Dalićevo mirno promatranje vatrenih sinoć koji doista nisu izgledali dobro, nisu imali ideju. A kako bi je i imali kada je nije imao ni izbornik. Ni ideje ni volje nije bilo ni na travnjaku ni pokraj njega u hrvatskoj reprezentaciji. Hrvatska, jednostavno, kao da nije htjela pobijediti. Možda su se već odviknuli od slavlja.

Matjaž Kek apsolutno je nadigrao viceprvake svijeta. Željom i idejom. Disciplinom i koncentracijom. Nije ova slovenska predstava bila briljantna, ali je bila dostatna. Optimalna. Dovoljna za povijesnu pobjedu i vjetar u leđa uoči nastavka kvalifikacija. Reklo bi se, odigrao je na rezultat mourinhovski, ali nakon onog Dinamova podviga više je Hrvatska podsjećala u Stožicama na Tottenham nego li Slovenija.

>> Recite što mislite u anketi: