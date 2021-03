Naše novo normalno: nemoć, bezidejnost i porazi, ovo nam se nije dogodilo od 2006.!

Dežurni optimisti sigurno bi nakon brodoloma Hrvatske na startu kvalifikacija za SP ipak detektirali da se u Ljubljani dogodilo i nešto lijepo. Primjerice, Šime Vrsaljko vratio se u reprezentaciju nakon dvije i pol godine i junački odradio svih 90 minuta. A Luka Modrić izjednačio je rekord Darija Srne po broju nastupa za Hrvatsku (134).

A Hrvatska? Pa nije se dogodilo ništa tako strašno; i dalje smo u igri za plasman na SP, vjerojatno nam se samo motori malo sporije pale. I do subote će se rasplamsati i zagrmjeti, i zato: Čuvajte nas se, Ciprani, ne znate što vas čeka!

Na žalost, vjerojatno to što nas, Hrvatsku, čeka ne zna ni naš izbornik Zlatko Dalić. On se već dulje vrijeme doima bezidejno i neinspirirano, kao da je posve zametnuo pobjedničku formulu. Eto, Hrvatska je s Dalićem na klupi i petu utakmicu zaredom bez pobjede, što joj se nije dogodilo još od 2006. godine, od priprema za SP i nastupa na turniru u Njemačkoj. To je Dalićevo i hrvatsko 'novo normalno', nešto na što smo se već trebali naviknuti. Na umjetnika koji u nedostatku nadahnuća na svoje golemo slikarsko platno boje gnjevno istrese i razmaže zbrda-zdola nadajući se kako će netko u toj brljotini prepoznati umjetničko djelo.

Koliko se izbornik raspištoljio u svojim rošadama i kombinacijama sa sustavima igre, ilustrirat će i činjenica kako je Ivan Perišić u ovoj utakmici od napadača završio na lijevome beku, što mu se u reprezentaciji još nikada nije dogodilo. I iako je u drugom poluvremenu bio naš najagilniji igrač, s najvećim posjedom lopte, Ivan je doista u ofenzivnom dijelu najčešće izgledao kao – bek. Lopta je potpuno otkazala poslušnost, skakutala i bježala na sve strane, pa je nesretni Ivan opet podbacio. Sada je već osmu utakmicu zaredom u dresu reprezentacije bez postignutoga pogotka. Posljednji put bio je strijelac u prijateljskoj utakmici s Gruzijom još u studenome 2019. godine. Predug je to post za igrača takve klase.

Na žalost, Ivan nije jedina žrtva sistema i klasa koja trpi u novome normalnome. S Dalićevim potpisom.

