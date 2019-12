Čilić: Kao dječak sam došao iz Međugorja u potrazi za svojim snovima

U odijelima i haljinama, svi od reda sređeni, s osmjesima na licima ulazili su učenici u predvorje Muzeja za umjetnost i obrt, a za njima došao je i naš proslavljeni tenisač Marin Čilić još sretniji od njih. Razlog?

Dodjela stipendija iz Zaklade Marin Čilić koja već drugu godinu pruža novčanu potporu mladim, talentiranim učenicima.

>> Pogledajte video s dodjele stipendija talentiranim učenicima

Prošle godine dodijeljeno je 14 glazbenih i sportskih stipendija, ove godine čak 22 (u visini 10.000 kuna), a donacija za opremanje kabineta fizike u iznosu od 50.000 kuna otišla je srednjoj školi Isidora Kršnjavoga iz Našica.

Zna koliko je teško uspjeti

– Odabir stipendista je bio jako težak jer to su sve uspješni, mladi ljudi. Veseli me što je ove godine više stipendija i nadam se da će taj broj rasti. Imali smo preko sto prijavljenih i bilo kome da smo dali novac, ne bismo pogriješili. Nadam se da će klinci i dalje pokazivati ljubav prema onome čime se bave i nadam se da će i dalje ostvarivati velike rezultate. Iz svoje perspektive znam koliko je odricanja i teških treninga potrebno da se uspije. Znamo svi da je kod postizanja uspjeha nekada tanka granica između pobjede i poraza. Veseli me što moja Zaklada omogućuje barem malu pomoć toj djeci i njihovim obiteljima. Želim da se u teškim trenucima sjete da su ovu stipendiju dobili zbog truda i rada – rekao je uvodno Čilić pa dodao:

– Uživam jer me ovo veseli. Bila je to moja dugogodišnja želja, da napravim nešto ovako i da pomognem. Da doprem do djece kojima je pomoć potrebna, a koji pokazuju nevjerojatne talente u onome čime se bave i pogotovo za one koji dolaze iz siromašnih obitelji. Među njima sam se i sam pronašao. Ne tako davno i ja sam bio dječak koji je došao iz Međugorja s 14 godina u potrazi za svojim snovima. Moj najveći san bio je da nastupim na Wimbledonu i to se ostvarilo. A ostvarili su se i mnogi drugi snove za koje nisam mogao ni misliti da će se ostvariti. To i njima želim. Da dosegnu svoje snove i ispune i one koje još nisu ni počeli sanjati – kaže Čilić koji je iznimno ponosan na Zakladu i njen rad.

– Tijekom godine izdvajam dosta vremena za Zakladu. Pokušavam napraviti nešto više da ljudi doniraju, da se novac prikupi. Kroz sve prijavljene, kroz njihova motivacijska pisma vidim koliku ljubav imaju prema onom čime se bave. Mislim da svi možemo iz toga učiti. Bez te strasti teško se forsirati kada su teški dani. Kroz njih i ja dobivam motivaciju da idem dalje.

Osvrnuo je i Međugorac na još jedan humanitarni turnir u njegovoj režiji Gem, Set Hrvatska.

– Pokušat ćemo ga održati tradicionalnim. Pokušat ćemo organizirati dogodine na Lošinju drugi event po tom pitanju. No, moram kontaktirati sve sportaše, vjerujem da će se odazvati. Svi sportaši su kompetitivni i uživali su i na Šalati – pojasnio je naš tenisač koji čeka početak nove sezone.

Čilić na putu do snova

– Zdravlje je dobro, sve ide svoji tokom. Radim već nekih mjesec dana na pripremama, tako da me veseli početak nove sezone. Još me čeka šest, sedam dana treninga, a nakon toga slijedi mali odmor za Božić, druženje s obitelji i put za Australiju. Lijepa stvar je što ćemo novu 2020. godinu otvoriti timskim nastupom za našu reprezentaciju na jednom novom eventu ATP cupu. Tamo će uz mene u ekipi biti još Borna Ćorić, Nikola Mektić, Ivan Dodig i Viktor Galović. Bit će to svojevrsna priprema za Australian Open na kojemu sam ostvarivao dobre rezultate. Nadam se da će sezona krenuti uspješno – zaključio je.

No, vratimo se stipendistima koji su zadovoljni činjenicom da je njihov trud nagrađen, ali i spoznajom da postoji netko koga je briga za njihove probleme. Nekoga, tko ih pokušava i riješiti.

Leonardo Rojnić (16), svjetski je i europski prvak u sviranju dijatonske harmonike, a dobivenu stipendiju iskoristit će za kupovinu instrumenta kojeg nema. Sada vježba na posuženoj harmonici .

– Lani sam prešao na kromatsku harmoniku i to je ta nova harmonika koju kupujem i to je jedan skupocjeni instrument koji stoji otprilike 20 tisuća eura. Ova stipendija će mi pomoći na putu do nove harmonike. Za Zakladu mi je rekao jedan kolega od mog profesora i preporučio mi da se prijavim. Tako sam i napravio. moram reći da uživam u tome što radim. Volim svirati, ponekad vježbam i do osam sati na dan. Hvala Marinu što pomaže – kaže mladi harmonikaš koji dolazi iz okolice Pule.

