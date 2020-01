Čilić izgubio od Raonića i ostao bez četrvtfinala

Hrvatski tenisač Marin Čilić nije se uspio plasirati u četvrtfinale prvog ovogodišnjeg "grand slam" turnira Australian Opena u Melbourneu, bolji od njega je u 4. kolu bio Kanađanin crnogorskog porijekla Miloš Raonić sa 6-4, 6-3, 7-5 nakon dva sata i 17 minuta igre.

Bio je ovo četvrti međusobni susret dvojice igrača koji su ranije tijekom karijere zauzimali i treće mjesto na ATP ljestvici, a omjer pobjeda sada je izjednačen na 2-2.

Čilić je početkom susreta bio bolji u dužim izmjenama, kod rezultata 3-3 osigurao je i prve dvije "break-lopte" u susretu, ali Raonić se spasio svojim najjačim oružjem servisom. Kanađanin je u 10. igri prvoga seta uspio oduzeti servis našem igraču i tako osvojiti prvu dionicu sa 6-4.

Početkom drugog seta Raonić je još jednom ostvario "break", poveo sa 3-0 i tu prednost održao do kraja. Kako je Čilić do pobjeda protiv Francuza Benoita Pairea u 2. kolu te Španjolca Roberta Bautiste u 3. kolu stizao nakon napornih pet setova već tada je bilo jasno kako će teško do preokreta.

Ipak, u 3. setu Čilić je bio najbliže njegovu osvajanju, kod vodstva 5-4 osigurao je dvije set-lopte na Raonićevom servisu, no Kanađnanin je ponovno izvukao svoje najjače oružje servis.

Ukupno je Raonić ispalio čak 35 asova uz čak 73 posto ubačenog prvog servisa čime se spasio igranja četvrtog seta. S druge strane Čilić je imao samo pet asova uz 60 posto ubačaja prvog servisa, a treći je put pokleknuo na svom početnom udarcu kod rezultata 5-5 u trećem setu.

Nakon ostvarenog "breaka" Raonić je mirno odservirao za prolazak među posljednjih osam gdje ga čeka dvoboj protiv branitelja naslova Srbina Novaka Đokovića.

Nakon dvoboja Čilić je izjavio kako je imao problema s leđima koje vuče još od dvoboja 2. kola protiv Pairea.

- U tom meču je puhao jak vjetar što mi je smetalo kod bacanja loptice prilikom servisa pa sam istegnuo leđa. Naravno da mi nije pomoglo niti to što sam potom morao igrati pet setova i protiv Bautiste, ali bez obzira na to svaka čast Milošu. Na ovom turniru igra odličan tenis i ne bi me iznenadilo kada bi i osvojio turnir - izjavio je Čilić.