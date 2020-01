Francuz pobjesnio na Hrvate i njihove vaterpolske kapice, evo što ga je zasmetalo

Marin Čilić probio se u treće kolo Australian Opena u Melbourneu svladavši nakon tri sata i 33 minute igre Francuza Benoita Pairea sa 6:2, 6:7 (6), 3:6, 6:1, 7:6 (3).

Hrvatskog su tenisača do pobjede nosili i brojni navijači kojima je poraženi Francuz po svršetku meča održao bukvicu zbog ponašanja.

Žalio se Paire na buku koju su stvarali i tijekom meča, pa im je poručio da drugi put ostanu u bazenima umjesto da dolaze na teniske mečeve.

– Hrvatski navijači su pretjerali. Neprestano su stvarali buku uoči drugoga servisa. Na glavama su nosili vaterpolske kapice, valjda zbog njih nisu mogli čuti obavijesti i upozorenja.

Ne treba im to činiti, neka drugi puta ostanu u bazenima – kazao je zbog poraza frustrirani 30-godišnjak koji je zamjerke našao i u organizatorima.

Zasmetala ga je, naime, satnica i činjenica što nije imao puna 24 sata odmora uoči meča protiv Čilića te je zatražio više poštovanja u budućnosti.

🇭🇷🇭🇷🇭🇷



Croatian fans are willing on @cilic_marin against Paire



It's 4-4 in the fifth...#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/4Y8olCtwpx