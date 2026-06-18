Svjetski prvak s Brazilom iz 1994. završio u bolnici

Brazilski nogometni trener 83-godišnji Carlos Alberto Parreira, koji je 1994. predvodio Brazil do četvrtog naslova svjetskih prvaka, nalazi se u bolnici u Rio de Janeiru, ali zasad nema informacija o njegovom zdravlju.

Od 2023. godine je poznato da Parreira ima Hodgkinov limfom, vrstu raka limfnog sustava.

Parreira spada među najuspješnije brazilske trenere svih vremena. Osim naslova svjetskih prvaka 1994., sa Brazilom je osvojio Copa Americu 2004. i Kup konfederacija 2005. godine.

Uz Boru Milutinovića jedini je trener koji je vodio pet različitih reprezentacija na svjetskim prvenstvima - Brazil (1994, 2006), Kuvajt (1982), Ujedinjene Arapske Emirate (1990), Saudijsku Arabiju (1998) i Južnu Afriku (2010).