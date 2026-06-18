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BIVŠI IZBORNIK

Svjetski prvak s Brazilom iz 1994. završio u bolnici

Leipzig: Cico Kranjčar s nogometnim trenerima nakon ždrijeba za finale Svjetskog kupa 2006.
SVEN SIMON
VL
Autor
Igor Mlinarić/Hina
18.06.2026.
u 15:43

Parreira spada među najuspješnije brazilske trenere svih vremena. Osim naslova svjetskih prvaka 1994., sa Brazilom je osvojio Copa Americu 2004. i Kup konfederacija 2005. godine

Brazilski nogometni trener 83-godišnji Carlos Alberto Parreira, koji je 1994. predvodio Brazil do četvrtog naslova svjetskih prvaka, nalazi se u bolnici u Rio de Janeiru, ali zasad nema informacija o njegovom zdravlju.

Od 2023. godine je poznato da Parreira ima Hodgkinov limfom, vrstu raka limfnog sustava.

Parreira spada među najuspješnije brazilske trenere svih vremena. Osim naslova svjetskih prvaka 1994., sa Brazilom je osvojio Copa Americu 2004. i Kup konfederacija 2005. godine.

Uz Boru Milutinovića jedini je trener koji je vodio pet različitih reprezentacija na svjetskim prvenstvima - Brazil (1994, 2006), Kuvajt (1982), Ujedinjene Arapske Emirate (1990), Saudijsku Arabiju (1998) i Južnu Afriku (2010).
Ključne riječi
SP 2026.

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