VIDEO Pogledajte spektakularnu povorku navijača BiH: Sprema se luda atmosfera na stadionu

Nogometaši Bosne i Hercegovine večeras igraju svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv prvog favorita skupine B, Švicarske. Na papiru, to bi trebala biti najteža utakmica za Zmajeve, a njihovi navijači osigurali su im ogromnu podršku s tribina.

Korteo navijača BiH krenuo je prema SoFi Stadionu u Inglewoodu gdje se utakmica igra od 21 sat. U tom kalifornijskom gradu vlada odlična atmosfera, a najzaslužniji za to su BH Fanaticosi . najvatrenija skupina navijača Bosne i Hercegovine. Opremljeni su bubnjevima, zastavama, a čuju se brojne navijačke pjesme.

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Povorku navijača možete pogledati OVDJE.

Što se same utakmice tiče, ona ne može imati veći ulog. Sve reprezentacije u skupini B imaju po jedan bod i identičnu gol-razliku 1:1. Pobjeda za bilo koju reprezentaciju zato bi značila plasman na vrh skupine i gotovo siguran plasman u nokaut-fazu. Izbornik BiH Sergej Barbarez prepoznao je važnost utakmice pa je u prvih jedanaest ubacio najiskusnijeg igrača - Edina Džeku.