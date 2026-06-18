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LUDNICA U SAD-U

VIDEO Pogledajte spektakularnu povorku navijača BiH: Sprema se luda atmosfera na stadionu

Sarajevo: Navijači u fan zoni gledaju utakmicu BiH i Kanade na Svjetskom prvenstvu
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.06.2026.
u 20:42

Korteo navijača BiH krenuo je prema SoFi Stadionu u Inglewoodu gdje se utakmica igra od 21 sat.

Nogometaši Bosne i Hercegovine večeras igraju svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv prvog favorita skupine B, Švicarske. Na papiru, to bi trebala biti najteža utakmica za Zmajeve, a njihovi navijači osigurali su im ogromnu podršku s tribina. 

Korteo navijača BiH krenuo je prema SoFi Stadionu u Inglewoodu gdje se utakmica igra od 21 sat. U tom kalifornijskom gradu vlada odlična atmosfera, a najzaslužniji za to su BH Fanaticosi . najvatrenija skupina navijača Bosne i Hercegovine. Opremljeni su bubnjevima, zastavama, a čuju se brojne navijačke pjesme.

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Povorku navijača možete pogledati OVDJE.

Što se same utakmice tiče, ona ne može imati veći ulog. Sve reprezentacije u skupini B imaju po jedan bod i identičnu gol-razliku 1:1. Pobjeda za bilo koju reprezentaciju zato bi značila plasman na vrh skupine i gotovo siguran plasman u nokaut-fazu. Izbornik BiH Sergej Barbarez prepoznao je važnost utakmice pa je u prvih jedanaest ubacio najiskusnijeg igrača - Edina Džeku.
Ključne riječi
BiH navijači BiH nogometna reprezentacija SP 2026.

Komentara 1

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Avatar southman
southman
20:57 18.06.2026.

Ti Bosanci toliko vole svoju repku da svi navijaju izvan stadiona.

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