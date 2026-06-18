Bivši engleski nogometaš i analitičar Sky Sportsa prozvao Ronalda: 'Mora shvatiti da treba ulaziti s klupe'

Jay Bothroyd, analitičar Sky Sportsa i bivši engleski nogometaš koji je upisao jedan nastup za Gordi Albion, osvrćući se na jučerašnju utakmicu između Portugala i DR Konga (1-1), iznio je niz kritika na kapetana portugalske reprezentacije Cristiana Ronalda.

"Moram biti iskren. Mislim da bi se Ronaldo, ako je momčadski igrač, trebao povući i shvatiti da mora biti igrač koji ulazi s klupe i donosi promjenu", rekao je Bothroyd, te na pitanje hoće li si takav scenarij zbilja dogoditi nastavio: "Ne, mislim da neće, i u tome je moja poanta. Gledam Ronalda i znam da će me njegovi vjerni navijači danas mrziti, ali izgleda kao da je sve podređeno njemu. Znate, on stalno juri Messija. Nikad neće biti Messi, ali ono što je napravio u karijeri je izvanredno. Izvukao je apsolutni maksimum iz svoje karijere, načinom na koji se brinuo o sebi i načinom na koji je evoluirao kao igrač, od lijevog krila do napadača. I da, bilo je razdoblje kada biste rekli da je jedan od najboljih napadača na svijetu."

Rekao je i kako je sve na portugalskom izborniku Martinezu da prelomi: "Trenutačno postaje više smetnja Portugalu nego pomoć i mislim da Martínez tu griješi. Mislim da Martínez mora donijeti veliku odluku. Nakon utakmice govorio je o tome kako je Ronaldo jedan od najboljih strijelaca na svijetu, ali ako ne zabije, ne radi ništa drugo. Neće trčati, pritiskati braniče, spuštati se po loptu i povezivati igru kao što bi to možda radio Harry Kane ili netko sličan", zaključio je Bothroyd.

"If Ronaldo is a team player, I think he should step down"



Is Cristiano Ronaldo becoming a hinderance for Portugal? 🇵🇹 pic.twitter.com/7rdlHwFbam — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 18, 2026