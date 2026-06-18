Cibona se vratila u ABA ligu, igrat će tri natjecanja istovremeno!?

Nakon godine pauze, Košarkaški klub Cibona vraća se u regionalnu ligu. Želja je to budućeg vlasnika kluba Victora Dodiga koju je blagoslovila Skupština AdmiralBet ABA lige. Članovi Skupštine amenovali su povratak Cibone, jednog od osnivača i suvlasnika, regionalnog natjecanja ali i uključenje slovačkog Slovana iz Bratislave kojem će ovo biti prvo sudjelovanje u ovom natjecanju. A oba kluba morat će to priključenje, dakako, ponešto i platiti.

Za vaš podsjetnik recimo da je Cibona prošle godine ispala iz Prve ABA lige i da je vodstvo kluba odlučilo ne igrati Drugu ABA ligu što se pokazalo isplativim u kontekstu izgleda za osvajanje naslova prvaka Hrvatske. Naime, dok se Zadar u drugom dijelu sezone trošio na autobusnim putovanjima po zemljama bivše SFRJ Cibona je igrala samo Prvenstvo Hrvatske što ju je omogućilo da bude svježija u doigravanju, poglavito u finalnoj seriji u kojoj se na igračima suparnika osjetio umor od sezone sa 70 i više odigranih utakmica.

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A pouka Ciboni iz ovog slučaja svakako je da će morati imati puno jači i širi sastav u novoj sezoni nego što ga je imala u ovoj jer se prvak Hrvatske prijavio i za igranje u Eurokupu. A to za sportskog direktora Marina Rozića i trenera Ivana Rudeža neće biti nimalo lagan zadatak. A bogme niti za klupski proračun jer trebat će sastaviti praktički dvije momčadi što nas podsjeća na vrijeme kada je u sličan program imala Cedevita dok je još djelovala u Zagrebu, prije preseljenja u Ljubljanu.

Cedevita je tada imala posebnu momčad, i posebnog trenera (Rimac) za domaće prvenstvo a posebnog za ABA ligu i Eurokup (Zdovc). Prisjećajući se toga, nama se čini da bi Ciboni, ako već želi igrati tri natjecanja, pametnije bilo zaigrati u Fibinoj Ligi prvaka koja bi predstavljala umjereniji iskorak na europsku scenu.

Inače, tijekom netom završene sezone iz regionalne lige ispao je Split dok je novi član, kroz Drugu ABA ligu, postao Široki Brijeg. Ostali klubovi, a ukupno će ih biti 20, bit će Partizan, Crvena zvezda, Spartak Subotica, Mega, FMP, Borac Čačak, Dubai, Budućnost, Cluj, Cedevita Olimpija, Bosna Igokea, Zadar, Krka, Ilirija, Studentski centar i Beč.

S obzirom na porast broja sudjelujućih klubova, natjecateljski sustav za sezonu 2026./2027. bit će definiran i pripremljen što prije bude moguće. No, za očekivati je da će se igrati dvije skupine s po 10 klubova, nakon toga pripetavanje za doigravanje (play-in), četvrtfinale a novost bi mogla biti završni turnir četvorice.

Zanimljivo je da će naslov prvaka braniti Dubai, klub koji ovoj regiji uopće ne pripada, koji je u finalnoj seriji bio uspješniji od beogradskog Partizana.