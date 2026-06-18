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VELIKI HENDIKEP

Protivnik BiH u problemu: Švicarci protiv Zmajeva igraju bez izbornika?

International Friendly - Switzerland v Germany
DENIS BALIBOUSE/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
18.06.2026.
u 16:21

Švicarski mediji pišu kako Yakin prošle noći gotovo da nije spavao, a nije izgledao dobro ni na jučerašnjoj konferenciji za medije

Nogometaši Bosne i Hercegovine večeras igraju svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu i to protiv najtežeg protivnika u skupini - Švicarske. Obje reprezentacije remizirale su u prvom kolu pa bi pobjeda za BiH označila veliki korak prema plasmanu u sljedeći krug natjecanja, a danas su stigle vijesti koje bi njihovim igračima mogle dati dodatno samopouzdanje. Izbornik Švicarske Murat Yakin se razbolio i možda neće moći voditi momčad u ovoj utakmici.

Švicarski mediji pišu kako Yakin prošle noći gotovo da nije spavao, a nije izgledao dobro ni na jučerašnjoj konferenciji za medije. Yakin pokazuje simptome virusne zaraze te nije poznato hoće li se oporaviti na vrijeme da bude uz svoje igrače večeras. Blick navodi kako bi uzrok njegovih tegoba mogli biti klima-uređaji s kojima su imali problema i na prvenstvu u Kataru kad su se razbolili Silvan Widmer, Nico Elvedi i Yann Sommer.

Reakcija na penal u Zagrebu

Zanimljivo je kako je ovo već drugi put da se Yakin razbolio u Kaliforniji. Isto mu se dogodilo u prosincu prošle godine kada je s delegacijom Švicarskog nogometnog saveza razgledavao lokacije za bazni kamp reprezentacije tijekom Mundijala. 

Funkciju izbornika Švicarske obnaša posljednjih pet godina, a za reprezentaciju je nastupao i kao igrač te je odigrao 49 utakmica u crvenom dresu. Utakmica BiH igra se u Inglewoodu s početkom u 21 sat po hrvatskom vremenu.
Ključne riječi
bolest izbornik Švicarska nogometna reprezentacija BiH nogometna reprezentacija SP 2026.

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