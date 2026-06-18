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IMPRESIVNI PODACI

Vatreni ujedini naciju: Otkriven točan broj onih koji su poraz od Engleza pratili na TV-u

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
18.06.2026.
u 21:43

Hrvatska je sinoć bila uz Vatrene, što potvrđuju i impresivne brojke o gledanosti televizijskog prijenosa utakmice protiv Engleske.

Unatoč rezultatskom neuspjehu na otvaranju Svjetskog prvenstva, hrvatska nogometna reprezentacija ponovno je uspjela ujediniti naciju pred malim ekranima. Prema podacima koje je otkrio voditelj projekta Americana i sportski novinar HRT-a, Marko Šapit, riječ je o daleko najpraćenijem televizijskom događaju u Hrvatskoj ove godine.

Statistika je uistinu impresivna: tijekom cijelog trajanja utakmice prijenos je u prosjeku pratilo više od milijun ljudi, što znači da je svaki treći građanin Hrvatske bio uz Vatrene. Vrhunac gledanosti zabilježen je točno u 23.22 sata, kada je pred ekranima bilo čak 1.159.284 gledatelja. Valja napomenuti kako je stvarna brojka navijača vjerojatno i znatno viša, s obzirom na to da podaci ne obuhvaćaju brojne navijače koji su utakmicu pratili u fan-zonama, kafićima ili u zajedničkom društvu kod prijatelja i rodbine.

Podsjetimo, Hrvatska je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu otvorila porazom od Engleske rezultatom 4:2. U dinamičnom susretu, koji su obilježili brojni preokreti i čak šest pogodaka, strijelci za Englesku bili su Harry Kane (12', 42'), Jude Bellingham (47') i Marcus Rashford (85'), dok su pogotke za Hrvatsku postigli Martin Baturina (36') i Petar Musa (45+5').

Nakon prvog kola situacija u skupini L je jasna: Engleska i Gana predvode ljestvicu s tri boda, dok Hrvatska i Panama čekaju svoje prve bodove. Upravo će međusobni ogled Hrvatske i Paname biti ključan za obje reprezentacije u borbi za nastavak natjecanja. Panama u susret ulazi nakon bolnog poraza od Gane (0:1), primljenog pogotkom Caleba Yirenkyija u petoj minuti sudačke nadoknade u Torontu. Iako su u tom susretu imali veći posjed lopte i više prilika, nogometaši iz srednjoameričke zemlje nisu uspjeli realizirati svoje šanse i sada se moraju "vaditi" protiv Vatrenih.

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SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
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Ključne riječi
SP 2026. HRT hrvatska nogometna reprezentacija

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