Vatreni ujedini naciju: Otkriven točan broj onih koji su poraz od Engleza pratili na TV-u

Unatoč rezultatskom neuspjehu na otvaranju Svjetskog prvenstva, hrvatska nogometna reprezentacija ponovno je uspjela ujediniti naciju pred malim ekranima. Prema podacima koje je otkrio voditelj projekta Americana i sportski novinar HRT-a, Marko Šapit, riječ je o daleko najpraćenijem televizijskom događaju u Hrvatskoj ove godine.

Statistika je uistinu impresivna: tijekom cijelog trajanja utakmice prijenos je u prosjeku pratilo više od milijun ljudi, što znači da je svaki treći građanin Hrvatske bio uz Vatrene. Vrhunac gledanosti zabilježen je točno u 23.22 sata, kada je pred ekranima bilo čak 1.159.284 gledatelja. Valja napomenuti kako je stvarna brojka navijača vjerojatno i znatno viša, s obzirom na to da podaci ne obuhvaćaju brojne navijače koji su utakmicu pratili u fan-zonama, kafićima ili u zajedničkom društvu kod prijatelja i rodbine.

Podsjetimo, Hrvatska je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu otvorila porazom od Engleske rezultatom 4:2. U dinamičnom susretu, koji su obilježili brojni preokreti i čak šest pogodaka, strijelci za Englesku bili su Harry Kane (12', 42'), Jude Bellingham (47') i Marcus Rashford (85'), dok su pogotke za Hrvatsku postigli Martin Baturina (36') i Petar Musa (45+5').

Nakon prvog kola situacija u skupini L je jasna: Engleska i Gana predvode ljestvicu s tri boda, dok Hrvatska i Panama čekaju svoje prve bodove. Upravo će međusobni ogled Hrvatske i Paname biti ključan za obje reprezentacije u borbi za nastavak natjecanja. Panama u susret ulazi nakon bolnog poraza od Gane (0:1), primljenog pogotkom Caleba Yirenkyija u petoj minuti sudačke nadoknade u Torontu. Iako su u tom susretu imali veći posjed lopte i više prilika, nogometaši iz srednjoameričke zemlje nisu uspjeli realizirati svoje šanse i sada se moraju "vaditi" protiv Vatrenih.