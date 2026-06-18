Vatreni pali na FIFA-inoj ljestvici: Hrvatsku preskočila reprezentacija koja uopće nije na SP-u

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je na svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu 2026. Bolja od vatrenih bila je reprezentacija Engleske s 4:2. Gledajući FIFA-inu ljestvicu, nije taj poraz toliko iznenađenje budući da je Hrvatska 11. reprezentacija svijeta, a Engleska četvrta.

Englezi su svojoj status zadržali i nakon susreta s vatrenima, ali su održali pritisak za vodećim trojcem francuskom, Španjolskom i Argentinom. Za Hrvatsku se ne može reći isto jer vatreni su zabilježili pad od čak tri mjesta. te su sada 14. reprezentacija svijeta, a mogli bi pasti za još jedno mjesto ako SAD pobijedi Australiju.

Pročitajte što regionalni mediji pišu o porazu Hrvatske na SP-u, svi spominju dvije iste stvari Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hrvatsku su preskočile Kolumbija, Italija (reprezentacija koja se nije ni uspjela plasirati na Svjetsko prvenstvo) i jedan od domaćina prvenstva Meksiko. Vatreni imaju dvije prilike da poprave svoj status, protiv Gane i Paname. Hrvatska će u tim utakmicama loviti i plasman u nokaut-fazu.