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ZATO VOLIMO NOGOMET

VIDEO Dječak iz Uzbekistana rasplakao se nakon gola Kolumbije, a onda je uslijedila predivna gesta kolumbijskih navijača

FIFA World Cup 2026 - Group K - Uzbekistan v Colombia
Raquel CUNHA/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
18.06.2026.
u 15:56

Nakon utakmice, na društvenim mrežama pojavio se video s tribina, na kojemu dječak iz Uzbekistana drži repliku pokala svjetskog prvaka, te nakon što je njegova momčad primila gol, plače

Utakmicom u Mexico Cityju, u kojoj je Kolumbija s 3-1 (1-0) pobijedila Uzbekistan, zaključeno je prvo kolo grupne faze Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Nakon utakmice, na društvenim mrežama pojavio se video s tribina, na kojemu dječak iz Uzbekistana drži repliku pokala svjetskog prvaka, te nakon što je njegova momčad primila gol, plače. No, ono što je učinilo ovu snimku posebnom je reakcija kolumbijskih navijača koji su se nalazili pored spomenutog dječaka. Kad su ga vidjeli da plače, kako bi ga utješili, Kolumbijci su krenuli skandirati i navijati za Uzbekistan, što je oduševilo mnoge diljem svijeta.

Ključne riječi
SP 2026.

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