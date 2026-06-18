Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SP 2026

Još jednom nogometašu zabranjen ulazak u Kanadu, neće moći igrati protiv Njemačke

FIFA World Cup 2026 - Group E - Ivory Coast v Ecuador
Kyle Ross/REUTERS
VL
Autor
Hina
18.06.2026.
u 14:26

Prema FIF-u, "potrebna administrativna odobrenja za njegov ulazak u Kanadu nisu se mogla dobiti u ovoj fazi". "Neće moći putovati s delegacijom u Kanadu", dodao je savez u svojoj izjavi, ne navodeći razloge odbijanja.

Napadaču reprezentacije Obale Bjelokosti Elyeu Wahiju odbijen je zahtjev za vizu za putovanje sa svojom momčadi u Kanadu i neće sudjelovati u drugoj utakmici Slonova na Svjetskom prvenstvu protiv Njemačke u subotu, objavio je u četvrtak Nogometni savez Obale Bjelokosti (FIF).

Prema FIF-u, "potrebna administrativna odobrenja za njegov ulazak u Kanadu nisu se mogla dobiti u ovoj fazi". "Neće moći putovati s delegacijom u Kanadu", dodao je savez u svojoj izjavi, ne navodeći razloge odbijanja.

On je drugi igrač na Svjetskom prvenstvu kojem je Kanada odbila ulazak, nakon ganskog veznjaka Thomasa Parteya, koji je suočen s optužbama za silovanje u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Pročitajte što regionalni mediji pišu o porazu Hrvatske na SP-u, svi spominju dvije iste stvari
Ključne riječi
nogomet Obala Bjelokosti SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!